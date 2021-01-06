В Челябинской области, судя по статистике, стабильная эпидемиологическая обстановка. Так на ранее утро 7 января Минздрав зарегистрировал 298 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с каждым днем становится все больше. С начала пандемии диагноз подтвердили 37 924 жителям региона. В настоящий момент под наблюдением врачей находятся 13 348 человек. За день из больниц выписали 102 пациента. Всего COVID-19 переболели 23 189 человек. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 7 января 2021 г.За сутки умерли девять пациентов с коронавирусом. У пяти мужчин (40 лет, 64 года, 66 лет, 70 лет, 57 лет) новая инфекция стала основной причиной смерти. У четырех погибших были другие заболевания:— пациентка, 79 лет: сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность;— пациент, 72 года: хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь;— пациент, 76 лет: сахарный диабет с нарушением кровообращения, атеросклероз коронарных артерий;— пациент, 72 года: сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность.Рождество во время коронавирусаВ храмах Челябинска пройдут рождественские службы, несмотря на коронавирус. В митрополии заверили, что богослужения будут проходит согласно рекомендациям Роспотребнадзора, поэтому в храмы будут заполнены только на 25%. Прихожан, особенно люде старше 65 лет, попросили в этом году отказаться от посещения литургии. Но даже если на Рождество вы останетесь дома, то сможете посмотреть онлайн-трансляцию службы.Также в рождественскую ночь не будет ходить общественный транспорт. Верующие смогут вернуться домой только на такси, пешком или на личном автомобиле.Журналисту КП-Челябинск пришел результат бесплатного теста на COVID-19В минувшее воскресенье, 3 января, в торговых комплексах Челябинска началось бесплатное тестирование на коронавирус методом ПЦР. Журналист «Комсомолки» не стала упускать шанс и тоже сдала анализы. Результат обещали сообщить через два рабочих дня и ждать не заставили.— Здравствуйте! Больница №9. Вы сдали тест на коронавирус в ТРК «Алмаз». Все хорошо. Пришел отрицательный результат, — бодро сказал голос по телефону.Диагностика проводится в ТРК «Куба», «Горки» и «Алмаз» с 14:00 до 17:00. Чтобы сдать анализ необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Тестирование можно пройти в последние три дня: 8, 9 и 10 января.Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 7 января 2021 г.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru