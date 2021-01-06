В воскресенье, 3 января, в ТРК Челябинска началось бесплатное тестирование на коронавирус методом ПЦР. Журналист «Комсомолки» тоже решила провериться и отстояла в очереди полтора часа. Результат обещали сообщить после двух рабочих дней (день сдачи не считается) и не соврали. Сегодня, 6 января, сотруднику КП-Челябинск позвонили и обрадовали отрицательным результатом.— Здравствуйте! Больница №9. Вы сдали тест на коронавирус в ТРК «Алмаз». Все хорошо. Пришел отрицательный результат, — бодро сказал голос по телефону.Напомним, в первый день более 500 челябинцев пришли в торговые центры, чтобы проверить здоровье. В ТРК «Алмаз» очередь из десятков горожан собралась всего за пять минут.Замгубернатора Ирина Гехт отметила, что наплыв желающих превзошел все ожидания.— Если честно, не ожидали такого количества желающих пройти диагностику, — написала Ирина Гехт на своей странице в Facebook. — Медики не успевали подносить «снаряды», а на усиление были направлены волонтеры.Кстати, бесплатное тестирование проводится до 10 января в ТРК «Куба», «Горки» и «Алмаз». При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Сам тест делают за несколько секунд. Результат сообщают через два рабочих дня по оставленному номеру телефона.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru