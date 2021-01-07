Известный артист, уроженец Курганской области Юрий Гальцев проводит новогодние каникулы в Сатке. Юморист несколько раз съездил на рыбалку, забрался на гору Зюраткуль. Признается: счастлив как ребенок.— Любимое время года. Зима. С детства. Уходили утром, приходили к вечеру. Горы. Санки. Чай травяной. Бабушкины пельмени. Счастье, — написал Юрий Гальцев.Артист приглашает подписчиков на Урал, отмечая, что здесь невероятно красиво.— Ну что сказать, Швейцария отдыхает. Солнце, минус 20, наконец-то я увидел белый снег. Невероятно красиво! И самое главное — спокойно. Я у себя дома. Приезжайте на Урал! — говорит он. — Можно, конечно, поехать в Швейцарию. Можно поехать в Италию. Но сейчас, я думаю, туда нет смысла ехать. По многим причинам.Сегодня, 7 января, Юрий Гальцев поздравил подписчиков с Рождеством, пожелав всем здоровья.— Я стою в центре озера Зюраткуль, сегодня выглянуло солнце. На улице -18. Это просто рай, — поделился он.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКатаются с гор, ностальгируют и спасают животных: как проводят новогодние каникулы известные челябинцы«Комсомолка» заглянула на странички чиновников, спортсменов и активистов (далее)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru