Новогодние каникулы в самом разгаре. И, несмотря на ограничения, на Южном Урале (и за его пределами) можно найти чем себя занять. Мы заглянули на странички к известным челябинцам, чтобы посмотреть, как они отпраздновали наступление Нового года и Рождества.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с женой Ириной и сыном Мишей выбрались на Банное.— На новогодних каникулах всей семьей катаемся на лыжах. Настоящая уральская зима — морозно и очень красиво! Активный отдых в нашем регионе — еще одна добрая традиция, — пишет глава региона в Instagram.Никаких больше вечеринок: депутат Марсель Хазиев, оскандалившийся на закрытой тусовке в ночном клубе, тоже выбрался на природу с семьей.— Испытали новую трассу. Впечатления незабываемые. Особенно в -20, — написал он.Омбудсмен Юлия Сударенко отдыхает под Миассом.— Все дни нового года нет солнца, — сокрушается она. — Но Тургояк прекрасен в любую погоду!Модель Ирина Шейк поделилась фотографией со снеговиком.— Наконец-то новый год отметили: по-нашински, без всяких игр и самолетов, — записал веселое обращение воспитанник челябинского хоккея, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.Перед Новым годом наш земляк вместе со своей супругой Алисой Знарок погрелся под теплым мексиканским солнцем.В канун праздников к шведском хоккеисту «Трактора» Понтусу Обергу приехала дочка. Это ли не чудо, когда закрыты все границы!А вот еще одному легионеру — американцу Нику Бэйлену только предстоит «встреча» с дочкой. После встречи Нового года хоккеист проводил беременную супругу на родину в Америку. Как рассказали супруги в Instagram, малышка появится на свет в марте.Глава Ленинского района Александр Орел похвастался зимней пробежкой по Обкомовской дороге.— Чтобы пробежаться вечером по обкомке теперь фонарик не нужен. Наш город становится ярче! — написал он.А еще Александр Орел сделал ностальгический пост со старыми елочными игрушками.— Елочные игрушки из детства! На скрепках! Очень трогательно, — написал он.Известный ветеринар-блогер Баграт Агажанов даже в каникулы продолжает спасать животных.— Кота Василия принесли к нам в клинику на эвтаназию. У него два серьезных диагноза — сахарный диабет и печеночная недостаточность. Хозяева решили, что проще отправить Васю на радугу, чем попытаться вылечить его, — написал он.Оба эти диагноза — хронические, но они поддаются лечению, отмечает он. Вася сможет прожить еще долгую и счастливую жизнь. Кстати, теперь котику ищут новых хозяев.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru