В Курганской области полицейский спас рыбака, у которого случился инфаркт. ЧП произошло в поселке Юргамыш.Накануне нового года 69-летний селянин по традиции пошел на озеро Глубокое, половить рыбки. Но неожиданно почувствовал резкую боль. Пенсионер пытался позвонить своему брату и в службу скорой помощи, но сотовой связи на озере не было. Рыбак смог дозвониться только на номер единой экстренной службы и сообщить оператору о случившемся.Первым на место происшествия прибыл старший участковый уполномоченный полиции Леонид Жулов. Полицейский с трудом отыскал среди множества рыбаков потерпевшего, который находился в отапливаемой газовой горелкой палатке уже в почти бессознательном состоянии.Участковый вынес рыбака на свежий воздух, расстегнул одежду, чтобы мужчине было легче дышать, и оказал доврачебную помощь.— Леонид Александрович контролировал состояние мужчины, поддерживал его в сознании довольно долго, пока ехала скорая помощь, — рассказали в ГУ МВД по Курганской области.Медики прибыли к другому берегу озера и не знали, как подобраться к рыбаку. Леонид Жулов помог и в этот раз, он убедил их не уезжать и показал, как подойти к палатке. Сотрудники скорой констатировали, что у рыбака произошел инфаркт и ему необходима срочная госпитализация.Сейчас жизнь пенсионера вне опасности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКурганец спас двоих детей, провалившихся под лед реки Тобол (подробнее).В Кургане наградили рыбака, который спас из ледяной воды двоих детей (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru