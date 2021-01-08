В Челябинской области коронавирус не собирается сдаваться. Новое заболевание поражает все больше людей и уносит жизни молодых. При этом только в одном городе региона началась массовая вакцинация.Оперативные данные по статистике заболеваемости коронавирусом в Челябинской областиПо данным на раннее утро 9 января, в Челябинской области зарегистрировано уже 38 516 случаев заболевания ковидом, плюс 295 заражений за сутки. Школьников среди заболевших не выявлено.За сутки умерли 9 человек, из них пятеро непосредственно от коронавируса, в том числе молодая женщина:— пациентка, 36 лет;— пациентка, 59 лет;— пациент, 66 лет;— пациент, 89 лет;— пациентка, 67 лет.Четверо пациентов были возрастными и имели сопутствующие заболевания:— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 59 лет;— постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет (ковид сопутствующий) — пациентка, 69 лет;— атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациентка, 82 года;— хроническая обструктивная болезнь легких, легочно-сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациент, 74 года.Тест на ковидВ Челябинске в ТРК продолжается обследование методом ПЦР на COVID-19. За сутки тестирование прошли еще 341 горожанин:— в «Кубе» — 53 человека— в «Алмазе» 177 человек— в «Горках» 111 человек.Пройти тестирование можно будет еще 9 и 10 января с 14.00 до 17.00. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.Напомним, что обследование проводится для того, чтобы определить бессимптомных больных коронавирусом.Квест на вакцинациюЖители Челябинской области давно ждут, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса, чтобы хоть как-то обезопасить себя от тяжелого заболевания. Первым эстафету принял Магнитогорск. В одну из больниц пригласили всех желающих привиться, но не все жители смогли поставить вакцину.Жители города пожаловались на недостаточное информирование о том, какое обследование и какие разрешения необходимо получить, чтобы добиться вакцинации. Некоторые даже сравнили это с квестом.В Челябинске массовой вакцинации пока нет. Вакцинируют только тех, кто находится в зоне риска — медиков, педагогов, полицейских.Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 9 января 2021К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru