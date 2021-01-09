Сегодня ночью, 9 января, в Норильске Красноярского края на горнолыжный курорт «Гора Отдельная» сошла снежная лавина, погибло три человека. Мы решили узнать у экспертов, возможны ли такие случаи на горнолыжных курортах Челябинской области.— Для того чтобы сошла лавина, необходимы определенные условия. Во-первых, это крутой склон с большим углом уклона. Во-вторых, это огромное количество снега, который должен выпасть за короткий промежуток времени. И третье — разница в температурном режиме между землей, снегом и воздухом, — объясняет заместитель директора по развитию Центр активного отдыха «Евразия» Артем Галлямов.Он привел пример: выпало много снега, потом резко потеплело, образовался наст, на него выпал еще снег, и еще. Тогда при малейшем воздействии возможен сход лавины.— На Урале такое невозможно. У нас не выпадает такой массы снега, как, например, на Кавказе или в Альпах. Максимум, который я помню в Кусе, — это полтора метра. Склоны на горнолыжных трассах Челябинской области не имеют сильного уклона. Максимальная протяженность — 2 километра. А резко континентальный климат не дает возможности для больших перепадов температур между слоями снега и землей. Если наступает зима, то температура не поднимается выше нуля градусов в декабре, январе и феврале. Плюс местность у нас лесистая, — говорит Артем Галлямов.Пресс-секретарь ГЛЦ «Солнечная долина» Анна Куцбах также сообщила, что сход лавины в Челябинской области невозможен.— Обо всех погодных изменениях мы сообщаем гостям и публикуем информацию на сайте, — рассказала Анна Куцбах.По словам Артема Галлямова, существует база данных в регионах с лавиноопасными зонами.— Есть такие участки, например, на Шергеше в Кемеровской области, — добавил эксперт. — Если верить источникам, в Норильске толщина снежного покрова — три метра. Это очень много! Я у нас за последние 15 лет о таком не слышал, — говорит эксперт.По его словам, курорт, безусловно, должен был оценить потенциальную опасность, проконсультироваться с МЧС.— Домики, скорее всего, стояли под крутой горой. Но если в районе, где сошла лавина, не было ранее схода лавин вообще, курорт просто не имеет в штате лавинщиков. И тут как раз должна включаться система оповещения от МЧС, — объясняет Артем Галлямов. — Четко работают службы «Красной поляны»: несмотря на потери выручки, трассы сейчас в основном закрыты из-за отсутствия снега. Также они закрывают трассы при сильных снегопадах и метелях. Только после тщательного изучения снежных слоев и после сбивания лавин специальной антилавинной системой, они принимают решение — открывать или закрывать трассы для катания.КСТАТИСход лавины рассматривается в качестве одной из версий загадочной трагедии XX века — гибели туристов на перевале Дятлова. В декабре специальный гость литературной гостиной КП-Челябинск «Важные люди», шеф-редактор «Комсомольской правды», участник экспедиции и соавтор книги «Тайна Перевала Дятлова» Евгений Сазонов рассказал о разных версиях и высказал свой взгляд на причины трагедии. Гости гостиной, в числе которых были опытные туристы, врачи, географы и путешественники, дали советы, как вести себя на снежных склонах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСильный снег и метели: в Челябинской области ухудшится погода (подробный прогноз).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru