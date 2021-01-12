В Челябинске заявление в полицию с жалобой на соседа-скрипача вылилось в административное дело. Соседи не выдержали музицирований мальчика, которому из-за карантина пришлось много упражняться дома. Взрослые обратились в полицию.Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Университетская набережная. В этих домах слышимость невероятная, поэтому соседи о других домочадцах знают многое — от любимых передач до подробностей из семейных скандалов. Но стерпеть занятия школьника не смогли. Мальчик учится в музыкальной школе и иногда ему приходилось тренироваться дома по вечерам. Видимо, домашний концерт не всем пришелся по душе. Соседи написали обращение в полицию.В УМВД по Челябинску подтвердили, что по факту шума на отца юного музыканта завели административное дело.— По обращению соседей составлен протокол по статье 13 закона Челябинской области об административных нарушениях (Нарушение покоя граждан и тишины), — прокомментировали в пресс-службе УМВД Челябинска.Материалы уже направлены в суд для дальнейшего разбирательства. Семье может грозить штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.РАНЕЕ НА ТЕМУОрущая мамочка и не лапочка дочка: челябинец стал жертвой шумных соседей, делающих уроки по утрамПросыпаться до звонка будильника стало нормой (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru