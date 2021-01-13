Сотрудники ДПС, подставившие под удар служебную машину, чтобы спасти автобус с юными хоккеистами, рассказали, как произошла авария.— Где-то примерно пять километров от Миасса по неустановленным причинам водитель Kia Ceed выехал на полосу встречного движения. Было принято решение преградить ему путь, чтобы он не совершил столкновение с автобусом и дети остались целы и невредимы. Поэтому решили принять удар на себя, — вспоминает водитель патрульной машины ДПС Иван Новоселов.У сотрудника перелом локтевого сустава. Его коллега Дмитрий Шумаков получил травмы шеи и головы, сейчас ходит в шейном корсете.— После столкновения мы осмотрели себя, убедились, что можем оказывать помощь. Вышли из автомобиля, осмотрели водителя пострадавшего и пассажиров, убедились в том, что дети не пострадали, вызвали экстренные службы, — рассказал Дмитрий Шумаков.Полицейские не считают себя героями, и говорят о своем поступке скромно: «Это был наш долг!». Сейчас решается вопрос об их поощрении. Родители спортсменов выражают благодарность сотрудникам ДПС, отмечая: страшно представить, чем бы закончилась эта история, если бы экипаж не подставил свою машину.Напомним, ДТП произошло 4 января. Детская хоккейная команда ехала из Южноуральска в Златоуст. Под Миассом их полосу вылетела встречная машина. Чтобы уберечь юных спортсменов, полицейские приняли решение принять удар на себя. Сегодня в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварии.Один пассажир Kia Ceed скончался на месте, вторая пассажирка умерла в реанимации. По неофициальной информации, это были отец и мать водителя иномарки. Сам молодой человек госпитализирован с травмами.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru