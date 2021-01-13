Момент ДТП с автобусом хоккейной команды, в котором сотрудники ДПС подставили под удар свой УАЗ, попал на видео. В СМИ «слили» запись с регистратора, установленного в той самой полицейской машине.На записи видно, как Kia Ceed обогнала фуру, затем выскочила на встречную полосу, по которой ехала полицейская машина. Машина ДПС взяла немного правее, чтобы столкнуть иномарку.Как объясняют в полиции, сотрудники Госавтоинспекции могли уйти попытаться от столкновения и тогда основной удар принял бы на себя автобус детьми.— На принятие решения у инспекторов было лишь несколько секунд. Полицейские не считают себя героями, и говорят о своем поступке скромно: «Это был наш долг!» — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.Видео с регистратора было приобщено следствием, уточнили в полиции. Сейчас решается вопрос о поощрении полицейских.Как сообщала ранее «Комсомолка», водители обоих машин получил травмы. Один пассажир Kia Ceed скончался на месте, вторая пассажирка умерла в реанимации. По неофициальной информации, это были отец и мать водителя иномарки.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru