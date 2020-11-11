Врач рассказала, стоит ли пить витамин D для профилактики заражения коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Пандемия научила людей бережнее относиться к своему здоровью. Помимо частого мытья рук, соблюдения социальной дистанции и ношения масок, снизить риск заражения COVID-19 поможет сильная иммунная система. Для ее укрепления врачи часто рекомендуют принимать витамин D. Стоит ли его пить, чтобы не заболеть коронавирусом, и есть ли связь между его сезонным дефицитом в организме и тяжестью течения коварной инфекции? Об этом мы спросили заведующую терапевтическим отделением Челябинской областной клинической больницы № 2 Ольгу Гузь.

Челябинцы начали сталкиваться с дефицитом «солнечного» витамина, но не в организме, а на прилавках аптек. Горожане сметают препараты в разных дозировках.

— Всегда пили витамин D одного производителя, себе покупала в дозировке на 2 тысячи, детям поменьше. А тут обошли половину аптек Северо-Запада — ничего не нашли. Оставался только детский в растворе, пришлось купить его, — сетует челябинка Светлана.

Последние заявления ученых из Великобритании касаются связи дефицита витамина D с течением COVID-19. Якобы там, где его не хватает, коронавирусом в тяжелой форме болеют чаще. К такому выводу они пришли, проанализировав ковидную статистику смертности в регионах с нехваткой витамина D и без.

— Сказать, что люди без дефицита витамина D в организме не болеют коронавирусом, я точно не могу, — сказала заведующая терапевтическим отделением Челябинской областной клинической больницы № 2 Ольга Гузь. — Но в клинических рекомендациях у нас прописано, что витамин D пить необходимо. И для профилактики заболевания коронавирусом, и в лечении — он есть везде.

Отличие профилактического приема и лечебного — в дозировках. В лечебных целях врачи, как подтвердила специалист, назначают витамин D в больших объемах. Они значительно отличаются от тех, что указаны в инструкциях к препаратам, которые свободно, то есть без рецепта, продают людям в аптеках.

— Пить его нужно, но по инструкции и в той профилактической дозировке, которую продают в аптеках, — отметила Ольга Гузь. — Увеличивать ее можно только по назначению врача. Потому что витамин D непростой, и при его избытке могут возникнуть негативные для здоровья последствия. Он очень жирный, тяжелый, и его избыток может вызвать поражение печени. Поэтому ни в коем случае не увлекаемся, а пьем его или любые поливитаминные комплексы только в профилактической дозировке.

Врач советует отдавать предпочтение жидкой форме витамина D. При этом не отрицает, что в форме таблеток он тоже показывает себя неплохо.

— Поддерживать иммунную систему надо, — добавила Ольга Гузь. — При этом важно понимать: использование витамина D для профилактики не гарантирует того, что вы не заболеете коронавирусом.

Одним из симптомов COVID-19 является сниженный показатель сатурации (кислорода в крови). Бесплатно измерить ее челябинцы теперь могут в государственных аптеках. Какие значения у взрослых считаются нормой, и что может вызвать погрешность данных, КП-Челябинск рассказала заведующая терапевтическим отделением Челябинской областной клинической больницы № 2 Ольгу Гузь.

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 15 ноября. В регионе запрещено проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Аналогичные ограничения в регионе действуют и на массовые мероприятия минсоца и минкульта. При этом число зараженных с каждым днем становится все больше, их число с начала пандемии перевалило за 22 тысячи человек.

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