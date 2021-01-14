На въезде в Касли сегодня, 14 января, сломался автобус, ехавший из Екатеринбурга в Златоуст. В салоне было 16 пассажиров, в том числе дети. Из-за сильного мороза двигатель вышел из строя и транспорт встал на полпути. На подмогу водителю и пассажирам пришел экипаж ДПС, дежуривший неподалеку.Резервный автобус ждать на трассе в такую погоду опасно. Инспекторы остановили попутку и попросили водителя довезти пассажиров до ближайшего придорожного кафе. Туда же вскоре доставили водителя и отбуксировали автобус.— Прибыв на место, оценив обстановку, нами был остановлен попутный автобус, который следовал в город Нязепетровск через Касли. В него пересадили пассажиров сломанного автобуса. Сам транспорт был эвакуирован в Касли до ближайшей остановки, — рассказал инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Кусинскому району Александр Ахмин.Через какое-то время за пассажирами прибыл резервный автобус и отвез их в Златоуст.— Хочу поблагодарить сотрудников ДПС за оперативность, за доброжелательность. Хорошо мы добрались до теплого места. Большое спасибо, приятно было иметь дело с вами, — высказал свою благодарность один из пассажиров.Напомним, на каникулах инспекторы ГИБДД спасли автобус с юными хоккеистами, подставив свою машину под удар. У инспектора Ивана Новоселова перелом локтевого сустава. Его коллега Дмитрий Шумаков получил травмы шеи и головы, сейчас ходит в шейном корсете. Накануне они рассказали, как произошла авария. Кроме того, вчера в Сети появилось видео с моментом столкновения.НА ЗАМЕТКУСотрудники ГИБДД просят водителей готовиться к поездкам в мороз, особенно на дальние расстояния:* заранее продумывать маршрут;* проверять исправность автомобиля;* брать с собой запас топлива, теплые вещи, термос с горячим чаем или кофе;* проверять заряд мобильника перед выездом.Инспекторы напоминают, что несут службу круглосуточно и готовы в любую минуту прийти на помощь водителям и пассажирам.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru