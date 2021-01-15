Купание в купели на Крещение — это не православная, а народная традиция. Церковь ее просто поддержала. Поэтому и смыть грехи не так просто. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал челябинский поп — блогер, клирик Русской Православной Церкви Владимир Панарин.— Традиция идет еще со времен крещения Руси. В то время людей в основном крестили на Пасху и Крещение. Поэтому в эти дни народ собирался толпами на берегах рек и водоемов. Во время крещения они окунались в воду. С тех пор и повелось, — говорит отец Владимир. — Но эта традиция не имеет никакого отношения к церковным догматам. Церковь просто ее поддержала: хотят окунаться — пусть.Многие из нас думают, что, окунувшись в купели в Крещение, можно смыть все грехи. Оказывается, это не так.— Это некоторое очарование и самообман. Грехи прощаются в церковных таинствах, таких как покаяние, причащение и крещение. Креститься можно только один раз. И многие думают, что купание в ледяной воде снова очистит от грехов. Это прочно вошло в ДНК нашего православного народа.По мнению отца Владимира, этот самообман объясняется природой человека — он ищет легкие пути. К примеру, если прийти в храм и спросить, как избавиться от грехов, то тебе ответят: нужно прекратить грешить и начать борьбу, раскаяться — попросить прощения у Бога — в таинстве исповеди, потом причаститься, читая определенные молитвы. Человек думает: «О, это слишком сложно. Я лучше буду жить, как жил. А в Крещение окунусь и смою все грехи».— Бывают и чудеса. Один мой неверующий друг рассказывал о своей родственнице, которая всю жизнь заикалась. Окунувшись в Крещение, она исцелилась, — говорит отец Владимир. Шаг — Скорее всего, она жила без Бога, сделала шаг в сторону веры и исцелением он ей ответил. Все, что делается ради Бога, встречает ответ от него.При этом отец Владимир не призывает всех окунаться.— Нужно оценить свое здоровье. Ведь много случаев, когда и с сердцем от холода становится плохо. В конце концов, на исповеди и осмысленном причастии не умирают, — говорит отец Владимир. — Церковь верующих в холодную воду не гонит.Объяснил отец Владимир и благодать, которая наступает после омовения. По его словам, когда человек окунается в ледяную воду, организм начинает спасение — ускоряются все процессы, стресс компенсируется гормонами — человек испытывает эйфорию.— В любом случае купание в проруби — это подвиг, Господь ценит такой шаг. Делать его надо с верой, с крестом на шее. Без веры в ледяную воду окунаются в другие дни, такие люди себя называют моржами, — говорит отец Владимир.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГде окунуться на Крещение: адреса купелей в Челябинске.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru