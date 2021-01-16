В Кургане определились с именем аэропорта. 21 декабря в голосовании победил Анатолий Чернявский — летчик, командир Курганского объединенного авиационного отряда гражданской авиации (1966-1983). С небольшим отрывом — всего 0,8% проиграл хирург-ортопед Гавриил Илизаров, чье имя носит знаменитый на всю страну медцентр. Не обошлось и без скандала: курганцы начали спорить, что голоса накручены.И вдруг Общественная палата объявила суперфинал голосования, поскольку разрыв между фамилиями оказался небольшим. На голосование вынесли три имени: Анатолия Чернявского, Гавриила Илизарова и Григория Кравченко — летчика-аса, который первый стал дважды Героем Советского Союза.По итогам суперфинала Илизаров получил 63% голосов, Чернявский — 30,4%, Кравченко — 60,6%.— Результаты голосования будут переданы в правительство Курганской области для официального закрепления имени аэропорта города Кургана на законодательном уровне, — заявили в общественной палате.Курганцы предполагают, что теперь пилоты будут объявлять: «Наш самолёт совершил посадку в аэропорту имени академика Гаврила Абрамовича Илизарова города Кургана».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru