В Кургане выбрали имя для аэропорта

Фото: op45.ru, Аэропорт Курган/vk.com

В Зауралье выбрали имя для аэропорта Кургана. Голосование завершилось в минувшие выходные. С небольшим отрывам победил Анатолий Чернявский — советский летчик, командир Курганского объединенного авиационного отряда гражданской авиации (1966-1983), пилот первого класса, заслуженный пилот СССР. Он же был первым директором аэропорта. За имя Анатолия Чернявского проголосовали 28,8%.

С небольшим отрывом — всего 0,8% проиграл хирург-ортопед Гавриил Илизаров, чье имя носит знаменитый на всю страну медцентр. Наименьшее число голосов — всего 1% — отдали за имя первого космонавта Юрия Гагарина.

Не обошлось и без скандалов: возмущенные горожане начали писать, что голоса накручены.

— На первом этапе проекта ежедневно нам поступало более 300 предложений по некоторым фамилиям. По правилам голосования можно было сделать выбор один раз в сутки за одного кандидата. Сторонники тех или иных претендентов могли привлекать друзей из других регионов, что и позволило получить большее количество голосов лидерам опроса, — объяснил председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов.

Финальное подведение итогов и торжественное объявление победителя состоится на ближайшем заседании регионального Совета Общественной палаты.

Напомним, два года назад выбирали имя для аэропорта в соседнем Челябинске. Воздушную гавань назвали в честь физика-ядерщика Игоря Курчатова, а недавно в новом здании аэровокзала появились тематические граффити. Не обошлось и без конфуза. Буквы «Игорь Курчатов» начали монтировать постепенно. В первый день сделали только «Игорь». Свежие фотографии тут же стали мемом в соцсетях. Кто-то вспомнил Игоря Николаева, кто-то популярную шутку из шоу «Уральских пельменей»: «Иигоорь!».

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