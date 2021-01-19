Семьи в общежитии Чебаркуля Челябинской области живут словно в фильме из жанра пост-апокалипсис. Подъезд здесь напоминает ледяную пещеру, а само здание — заброшку. Но там до сих пор живут люди. Они научились обходиться без горячей воды, жить в холоде, но всему есть предел. Почему так произошло и что собираются делать власти, выяснял КП-Челябинск.Общежитию в Чебаркуле по улице Электростальской, 7 больше 50 лет. Для строительного объекта это не так много. Но люди боятся за свою жизнь, здание даже визуально нагоняет страх. Подъезд и подвал без дверей, фундамент осыпается, проводка сожжена, потолок и пол в дырах. Несколько лет назад здесь рухнул лестничный пролет. Когда были дожди, дом топило с первого по пятый этаж, а этой зимой — в холода — все вымерзло настолько, что превратилось в ледяную пещеру.— Мы купили комнату на материнский капитал в общежитии 7,5 лет назад, чтобы приезжать на отдых из Челябинска и оставаться там с ночевкой. Но этого делать там нереально. Дом в ужасающем состоянии: нет горячей воды, вокруг плесень, не работает канализация. В итоге я не могу комнату ни сдать, ни продать. За все эти годы в доме не провели ни одного ремонта, — комментирует собственница комнаты в общежитии на Электростальской,7 Марина Исламова. — Вы представляете, как там живет моя соседка мать-одиночка, которая недавно выписалась из роддома с малышом? Еще одна семья вынуждена снимать жилье, так как жить в общежитии не может. Я знаю, что среди жильцов есть лежачие инвалиды, школьники. Разве они могут нормально жить в таких условиях?Уже несколько месяцев вокруг дома идут споры — сносить или ремонтировать? Летом после очередного прорыва трубы и привлечения внимания к проблеме общественников, прокуратура вынесла мэрии города представление о ремонте дома. По словам жильцов, общежитие настолько старое, что ни одна управляющая компания не хочет им заниматься, потому что эта работа себе в убыток.Местные жители обратились в Общероссийский народный фронт за помощью, а та, в свою очередь — в прокуратуру — с просьбой выступить в суде и инициировать расселение дома. Марина Исламова рассказала, что жильцы собрали средства и провели независимую экспертизу, которая показала, что износ несущих конструкций составляет 77%, общий износ здания — 74,37%.В администрации Чебаркуля КП-Челябинск рассказали, что о проблеме со зданием на Электростальской известно давно, но о сносе не может быть речи.— Администрация провела экспертизу с привлечением нескольких экспертов, выдано заключение, в котором дом не признан аварийным. Несущие конструкции в нормальном состоянии, требуется капитальный ремонт, — сообщила специалист по связям с общественностью администрации Чебаркуля Екатерина Тимофеева.По словам Екатерины Тимофеевой, проблема в том, что большинство жильцов общежития не платят за коммуналку, в том числе взносы на капремонт. По данным администрации, счета за услуги — миллионные: собираемость платежей с дома не превышает 7%.— Мы обращались в регоператору с просьбой сдвинуть сроки капремонта по этому дому, но нам отказали. Это возможно только если какой-либо из домов отдаст свою очередь. Сами понимаете, мало кто на такое согласится, — комментирует Екатерина Тимофеева. — Мы пытались своими силами с помощью привлеченной управляющей компании поддерживать коммуникации, устранять прорывы и аварии. Не можем же мы оставить людей без воды и света.Как сообщили в мэрии, город вышел с просьбой выдать субсидию на ремонт дома из областного бюджета. В декабре 2020 года выделено 3,3 млн рублей на ремонт проводки, водопровода, труб. В начале декабря администрация объявила торги на выбор управляющей компании, которая будет все это делать.— Но жильцы с нашими выводами не согласны. Осенью они провели независимую экспертизу, которая показала, что дом нужно расселять. Нам эту экспертизу никто не предоставил. Если бы мы получили их экспертизу, то провели бы дополнительные исследования, — говорит Екатерина Тимофеева. — Сегодня запланирована встреча с жильцами, чтобы понять дальнейшие действия. Если они пойдут в суд, то субсидию мы уже не сможем использовать.В администрации указывают, что ремонт в квартирах жильцам придется в любом случае делать за свой счет. А наледи в подъезде образовались из-за того, что ни в подвале, ни в подъезде нет дверей.— Их просто сняли и сожгли. Стояки никто не прочищает, дошло до того, что в квартирах на первом этаже прорубили трубы напрямую, мусор складируется прямо в помещениях общежития. За своим имуществом нужно следить, — говорит Екатерина Тимофеева. — И стоит осознавать, что даже после ремонта придется искать постоянную управляющую компанию, которая будет поддерживать состояние здания.Сегодня, 19 января, жильцы дома должны встретиться с представителями администрации, чтобы решить, что делать дальше.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru