Чихуахуа из Магнитогорска по имени Mr. Пухля — звезда Инстаграма. За его профилем следят более 9,5 тысяч подписчиков. Собакен прославился своими фотографиями в костюмах: сейчас в его гардеробе 22 наряда — от модных повседневных «луков» до формы полицейского. Благодаря своей популярности, Пухля сам зарабатывает себе на корм и обновки. Рекламодатели нередко присылают ему вкусняхи, игрушки или одежду за упоминание в постах.Хозяева Пухли — молодая пара Ольга и Сергей. Ребята — фрилансеры, большую часть дня находятся дома и держат телефон наготове, чтобы заснять питомца, если он вдруг чего учудит. Инстаграм Пухле ребята завели 15 февраля 2019 года, без какой-то определенной цели. И буквально через месяц он стал собирать многотысячные охваты.— У нас нет детей, но дома столько игрушек, будто мы в детском садике, и собака это была демо-версия, которую мы избаловали, конечно же, — с улыбкой рассказывает Ольга.По словам хозяйки, Пухля — неглупый пес и послушно позирует ради угощения.— Он все понимает, когда я несу костюм и пытаюсь сделать какой-то интересный интерьер. Он уже подготовлен, — говорит Ольга. — Фото с аксессуарами... все зависит от Пухлиного настроя: устал он, или хочет беситься, или он спокойный и готов фоткаться без проблем. Обычно он знает, что если он не снимет шапку и очки, ему дадут вкусняшку.Одеваться Пухля не против, тем более зимой. Семья живет в частном доме, а чихуахуа — жуткий мерзляка.— Последний раз пришлось покупать ботинки, потому что на улице стукнул мороз - 30. И Пухля не мог свои дела сделать. А в туалет он ходит только на улицу. Пришлось искать выход. Спустя пару закатанных истерик, он сообразил, что в целом в ботинках ходить можно, — рассказывает Ольга.Еще в семье живет кот Геральт. Его пара подобрала с улицы. Ребята шутят, что собака у них домашняя, а кот — сторожевой: Геральт большую часть времени бродит по участку. С Пухлей они отлично ладят. Их объятия и вылизывания друг друга тоже можно увидеть в Инстаграме.Ольга и Сергей планируют завести еще собаку, чтобы Пухле было не скучно. Потому что взрослому и мудрому Геральту беготня и игры уже особо не интересны.В профиле Пухли также много видео. Вот парочка роликов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖелтые ботинки и именная куртка: в Челябинске живет модная собака-блогерВ своем инстаграме пес демонстрирует стильную одежду (подробнее)Три кошки из Челябинска ведут блог, чтобы помочь приютамИх хозяйка отказалась от подарков на свой день рождения и попросила знакомых собрать деньги животным (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru