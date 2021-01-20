Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 21 января 2021: крупная партия вакцины и бесплатная психологическая помощь

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 января 2021 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца января в Челябинской области ожидается крупная поставка вакцин против коронавируса, а в феврале приедет более 90 тыс. доз. Тем временем благотворительный фонд открыл горячу линию психологической помощи. Желающие смогут бесплатно поговорить со специалистами на тему пандемии.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 января 2021 г.

На ранее утро 21 января Минздрав зарегистрировал 297 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии диагноз подтвердили 42 067 жителям Челябинской области. Сейчас под наблюдением врачей находятся 12 584 человека.

Инфографика: коронавирус74.рф

Выписали еще 378 пациентов. Общее число выздоровевших составило 27 907 человек.

За сутки умерли 12 зараженных коронавирусом. У шести пациентов основной причиной смерти стала новая инфекция, еще у погибших были сопутствующие заболевания.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Когда привезут вакцины от коронавируса

В Челябинской области ожидается крупная поставка вакцины «Спутник V». С 24 по 31 января приедет 55 600 доз, а феврале — 90 800, сообщили в правительстве региона.

Кроме того, Челябинская область стала одним из регионов-лидеров по вакцинации. Это отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в своем докладе на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

— С момента поступления в область первой партии вакцины в нашем регионе четко выстроены все логистические цепочки, доставка до медицинских учреждений. Налажены процессы по проведению процедуры вакцинирования на местах, формированию списков желающих привиться. Мы ежедневно находимся на связи с федеральным центром и отрабатываем все поставленные задачи, — прокомментировал министр здравоохранения Челябинской области. Юрий Семенов.

Напомним, регион уже получил 11 800 доз вакцины против коронавируса.

Бесплатная психологическая помощь во время пандемии

Благотворительный фонд «Люди-людям» открыл горячую линию бесплатной психологической помощи, сообщает Минздрав Челябинской области. Желающие смогут поговорить со специалистами по вопросам пандемии с 12:00 до 19:00 по номеру: 8-800-201-76-10. Звонок бесплатный.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 января 2021 г.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru