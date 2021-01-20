Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 21 января 2021: крупная партия вакцины и бесплатная психологическая помощь

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 января 2021 г.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
До конца января в Челябинской области ожидается крупная поставка вакцин против коронавируса, а в феврале приедет более 90 тыс. доз. Тем временем благотворительный фонд открыл горячу линию психологической помощи. Желающие смогут бесплатно поговорить со специалистами на тему пандемии.
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 января 2021 г.
На ранее утро 21 января Минздрав зарегистрировал 297 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии диагноз подтвердили 42 067 жителям Челябинской области. Сейчас под наблюдением врачей находятся 12 584 человека.
Инфографика: коронавирус74.рф
Выписали еще 378 пациентов. Общее число выздоровевших составило 27 907 человек.
За сутки умерли 12 зараженных коронавирусом. У шести пациентов основной причиной смерти стала новая инфекция, еще у погибших были сопутствующие заболевания.
Инфографика: yandex.ru/covid19/stat
Когда привезут вакцины от коронавируса
В Челябинской области ожидается крупная поставка вакцины «Спутник V». С 24 по 31 января приедет 55 600 доз, а феврале — 90 800, сообщили в правительстве региона.
Кроме того, Челябинская область стала одним из регионов-лидеров по вакцинации. Это отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в своем докладе на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
— С момента поступления в область первой партии вакцины в нашем регионе четко выстроены все логистические цепочки, доставка до медицинских учреждений. Налажены процессы по проведению процедуры вакцинирования на местах, формированию списков желающих привиться. Мы ежедневно находимся на связи с федеральным центром и отрабатываем все поставленные задачи, — прокомментировал министр здравоохранения Челябинской области. Юрий Семенов.
Напомним, регион уже получил 11 800 доз вакцины против коронавируса.
Бесплатная психологическая помощь во время пандемии
Благотворительный фонд «Люди-людям» открыл горячую линию бесплатной психологической помощи, сообщает Минздрав Челябинской области. Желающие смогут поговорить со специалистами по вопросам пандемии с 12:00 до 19:00 по номеру: 8-800-201-76-10. Звонок бесплатный.
Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 января 2021 г.
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