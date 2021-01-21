Смартфон и холод: пять важных правил использования гаджета при минусовых температурах

— Алло! Алло! Ничего не слышу! Телефон то и дело выключается на морозе! — кричит в трубку женщина, стоя на остановке холодным зимним утром.

Инстинктивно мы понимаем, что телефон надо беречь от холода, а потому многие из нас зимой прячут смартфоны в теплые карманы одежды или специальные чехлы в сумочке. Но не всегда.

Действительно ли низкие температуры так опасны для «здоровья» гаджетов? Разбираемся вместе с экспертами МТС.

Спойлер: лютый мороз может «убить» и недорогой смартфон и самое навороченное «яблоко». А вот старенькие кнопочные телефоны, по словам специалистов, вполне себе переносят морозы до минус 30 градусов.

Что замерзает в первую очередь?

Наиболее восприимчив к холоду аккумулятор телефона, а потому при минусовых температурах на улице батарея садится быстрее. А если длительно находиться на сильном морозе, смартфон может и вовсе отключиться.

Сенсорный экран при переохлаждении телефона также может перестать оперативно реагировать на команды, особенно это касается жидкокристаллических дисплеев. Все дело в повышении вязкости: при низких температурах кристаллы начинают передвигаться гораздо медленнее.

Еще один уязвимый элемент — Flash-память, которая при переохлаждении смартфона может заметно снизить свое функционирование или, в серьезных случаях, и вовсе выйти из строя. Тогда без визита в сервисный центр не обойтись.

Ну и напоследок банальный пример из школьного курса физики. На холоде пластиковый корпус телефона становится очень хрупким, поэтому, если гаджет выскользнет из перчаток и упадет на твердую поверхность, он может сильно повредиться. О том, что не желательно ронять телефон в сугроб, вы тоже, наверняка, догадываетесь.

Чем опасен холод для смартфона?

Помимо перечисленных факторов, эксперты напоминают и про такое явление как конденсат. Те, кто носит очки, знают о досадном запотевании стекол, когда с мороза заходишь в помещение. Так вот у телефона происходят те же самые процессы. Причем запотевание происходит не только снаружи, но и внутри устройства. А это чревато коррозией и деформацией мелких электронных деталей.

Как использовать смартфон зимой, чтоб не погубить его?

Если верить словам производителей смартфонов, современные гаджеты способны сохранять работоспособность в диапазоне температур от минус 10 до плюс 40 градусов Цельсия. В то же время Apple честно предупреждает своих пользователей о диапазоне от +35 до нуля градусов.

Чтобы обеспечить исправную работу своего мобильного устройства в условиях холодной уральской зимы, нужно придерживаться простых правил:

1) Желательно носить телефон во внутреннем кармане верхней одежды в защитном чехле;

2) При длительном нахождении на морозе использовать гарнитуру, чтобы при разговоре не вытаскивать телефон из кармана;

3) Если гарнитуры нет, а на звонок ответить нужно, постарайтесь сократить время разговора до трех-четырех минут.

4) Если вы долго гуляли в холодный день, вернувшись домой, выньте из телефона аккумулятор на 5-10 минут;

5) При возвращении в теплое помещение (если аккумулятор вы все же вынимать не хотите) дайте телефону согреться (около 10-15 минут), а уже потом совершайте звонки и отвечайте на сообщения. Даже если на холоде телефон выключился, либо аккумулятор сильно просит «подкормки», ставьте устройство на зарядку только после его прогрева.

Отремонтируют ли телефон по гарантии?

Спорим, мало кто из вас читал инструкцию телефона от корки до корки? А ведь там производитель указывает рекомендуемый интервал температур для использования устройства. Это, конечно, не значит, что ниже рекомендуемой температуры (а это, как правило, ноль градусов) смартфон перестанет работать. Но нарушение температурных условий может стать предлогом отказа реанимации вашего устройства по гарантии.

Хорошая новость: на практике сервисы все же не отказываются от гарантийного ремонта. Ведь определить, что смартфон сломался именно из-за мороза, довольно сложно. А вот если ваш телефон поваляется в сугробе и отсыреет, то приводить его к жизни по гарантии вряд ли кто-то возьмется.