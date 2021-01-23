Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 24 января: рекорд по выздоровевшим и митинг в масках

На прошедшем митинге люди надевали маски скорее не для защиты, а для маскировки. Фото: Сергей ГРУШАКОВ

Количество южноуральцев, победивших ковид, идет вверх. Накануне были выписаны 402 человека — это рекордная цифра в этом году. А вообще с начала пандемии больше всего пациентов за сутки было выписано 31 декабря — 487 человек. Видимо, все рвались домой на праздники и старались скорее поправиться.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным на утро 24 января статистика по коронавиру в регионе выглядит так: выявлено 42 945 случаев заражения (+291 новых, среди них двое школьников), случаев выздоровления — 29 043, летальных исходов — 1580. За прошедшие сутки умерло 15 пациентов: 10 непосредственно от ковида, еще у пятерых были серьезные хронические заболевания.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Не для защиты, а для маскировки

23 января в Челябинске, как и по всей России, прошли митинги. Их участники требовали освободить арестованного на 30 суток оппозиционера Алексея Навального. Акции были незаконными, несогласованными с властями. Кроме того, они нарушали действующие в большинстве регионов ограничения по ковиду. Как раз накануне, в пятницу, губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 21 февраля.

О соблюдении социальной дистанции в огромной толпе даже говорить не приходится. Однако многие участники митинга были в масках. Правда, скорее не для защиты от коронавируса, а, чтобы их сложнее было узнать. Ждем, какие цифры покажет статистика по заболеваемости в ближайшее время.

Сдать тест на ковид во время шопинга

Сегодня, 24 января, продолжается бесплатное тестирование на коронавирус в торгово-развлекательных комплексах. С собой нужно взять только паспорт, полис и маску. А за два часа до тестирования ничего не есть и не пить. Где и когда можно бесплатно сдать тест на коронавирус, читайте в нашем материале.

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