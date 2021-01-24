Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 25 января: школьники среди заразившихся, забег по сугробам в 30-градусный мороз и тестирование в ТРК

За минувшие стуки умерли 15 человек с коронавирусом
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области растет число людей, заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки подтверждено 292 новых случая, два из них — у школьников. 15 человек с COVID-19 умерли. Но ни мороз, ни ковид не останавливает тех, кто хочет испытать себя на прочность. Так, больше 100 человек совершили забег на 10-20 километров на озере Тургояк.
Инфографика: коронавирус74.рф
За сутки из больниц выписали 392 человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 вылечились 29 435 пациентов. Всего в регионе на утро 25 января 2021 года подтверждено 43 237 случаев заболевания ковидом. На лечении находится еще 12 165 человек.
Инфографика: yandex.ru/covid19/stat
Врачи зафиксировали смерть 15 человек: от COVID-19 — 10 человек, от других причин — пять человек.
И продукты купить, и тест на коронавирус сдать
В Челябинской области продолжается бесплатное тестирование на коронавирус. Выходные все желающие могли сдать мазок не только в ТРК, но и ГКБ №1. Как и обычно, на тестирование нужно принести паспорт и полис ОМС, медики рекомендуют за два часа до тестирования не принимать пищу и пить напитки.
Первые тестирования в ТРК начались 3 января
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
В холод и ковид не страшен
В такой заварушке и маски не нужны. В Челябинской области 109 человек пробежали кросс по озеру Тургояк. Спортсмены из разных городов пробежали трассы в 10 и 20 километров по сугробам и льду в 30-градусный мороз. Но недовольных не оказалось — такие виды на вершине хребта Заозерный, где была конечная точка маршрута, закачаешься. Фото и видео забега — в нашем репортаже.
Бегунам не страшен ни мороз, ни коронавирус. Фото Фото: Тургояк – территория спорта/vk.com
Это были все новости о коронавирусе на 25 января 2021 года.
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