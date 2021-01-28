«У носителей вируса чаще проявляется депрессия»: психиатр прокомментировал случаи суицида в больницах Челябинска

В Челябинской области за последний месяц три пациента покончили с собой больницах. По этим фактам проводится проверка, которая поможет установить точные причины. Может ли заболевание вызвать депрессию и действительно ли коронавирус влияет на психику, об этом мы поговорили с заведующим кафедрой клинической психологии Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ, кандидатом медицинских наук Михаилом Беребиным.

Настораживающие факторы

В Челябинске покончил с собой 48-летний пациент больницы №6. До этого мертвым нашли 90-летнего больного. Позже совершил суицид 53-летний пациент Областной клинической больницы № 3.

Михаил Беребин подчеркнул, что каждый случай попытки суицида больного должен внимательно изучаться:

— Это может быть и комплекс факторов самого заболевания, особенно, если оно протекало очень тяжело. Это может быть связано и с тем, что человек, перенесший заболевание, понимает, что ему предстоит длительная реабилитация. Поэтому я бы не стал говорить о тенденции, но это очень настораживающие факты, каждый из которого требует своего анализа.

По статистике среди психических и поведенческих расстройств депрессия входит в первую тройку причин самоубийств. В интернете уже появились пугающие слухи о том, что коронавирус даже после лечения влияет на весь организм и негативно воздействует на психику. Михаил Беребин подтвердил, что это направление уже изучается зарубежными и российскими учеными.

— Есть данные, которые подтверждают, что у носителя болезни довольно часто проявляются депрессивные реакции. Вирус в определенном смысле нейротропен, то есть он формирует или значительно ухудшает биологическую основу психической деятельности головного мозга. Но это нельзя назвать специфическим действием ковида. У него это действие просто лучше выражено, чем у родственного ему вируса Эбола — прокомментировал в эфире радио «Комсомольская правда» Михаил Беребин.

Многоликая депрессия

По словам Михаила Беребина, заболевания вполне могут провоцировать депрессию. И речь идет не только о коронавирусе.

— Например, известна та же послеродовая депрессия, когда, казалось бы, при таком радостном событии, как рождение ребенка, происходит эмоционально насыщенное переживание, которое в итоге выливается в депрессивную реакцию, — говорит Михаил Беребин. — Депрессия достаточно многоликое заболевание, и его динамика тоже очень специфическая. Иногда мы говорим о депрессивных реакциях, это реакции снижения настроения в ответ на какие-то сверхмощные стимулы. Иногда эти реакции в структуре пережиточного стресса спустя один-два дня исчезают, но если этот момент наблюдал психиатр или психотерапевт, он имеет основания для вынесения диагноза депрессивный эпизод легкой-средней степени тяжести. Иногда может быть реакция, не входящая в область патологии, но стоящая на границе и, как правило, пациент сам с ней справляется. А вот клиническая депрессия, которая связана с нарушениями нейромедиаторов, требует медикаментозного лечения. После окончания клинической фазы требуется работа и с психотерапевтом, и с клиническим психологом.

По словам Михаила Беребина, люди часто пытаются самостоятельно бороться с депрессией, тратят много сил на решения проблем, следствием чего является и духовное истощение, и снижение круга интересов, и отсутствие чувства удовольствия.

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