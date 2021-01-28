В переходе на площади Революции в Челябинске взорвался газовый баллон

Переход перекрыли, на место стянулись спецслужбы. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Сегодня, 28 января, в 12:20 во время ремонтных работ в подземном переходе на площади Революции в Челябинске взорвался газовой баллон. Взрыв прогремел возле выхода на Арбитражный суд. По предварительным данным, пострадал один человек, его состояние уточняется. Об этом сообщили в мэрии.

— На месте работают экстренные службы. По данному факту проводится проверка, — добавили в городской администрации.

На место выехал Игорь Клеин, руководитель предприятия МАУ «Сад имени Пушкина», ответственного за «подземку».

Новость дополняется.

Обновлено в 12:55.

— Переход перекрыли. Не пускают в сторону площади. Только маршрутки пропускают. Другой вход в подземку открыт, — сообщает корреспондент КП-Челябинск Сергей Сотников, который работает на месте происшествия.

В ГУ МЧС России по Челябинской области пообещали предоставить комментарий в ближайшие минуты. На место уже стянулись спецслужбы.

Переход перекрыли. Фото: Сергей СОТНИКОВ

На месте - МЧС и полиция. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обновлено в 13:02

Источник в правительстве сообщает, что газовый баллон взорвался в подсобном помещении, обрушился подвесной потолок, возник пожар — горят вещи рабочих.

В стороне перехода, где произошел взрыв, сейчас подметают.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

— Я спешил в суд, захожу в переход, а там полицейский не пускает, и какие-то осколки валяются. Сказали обходить, но в суд со всех сторон проход закрыли, стою теперь жду, все равно опоздал, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск очевидец Евгений.

Обновлено в 13:06

В центре закрыли движение по улице Воровского на участке от Тимирязева до проспекта Ленина.

— Транспорт стоит из-за произошедшего в подземном переходе, — рассказал главный специалист городского управления транспорта Евгений Талыпов. — Маршрутные такси частично проезжают, троллейбусы и личные автомобили стоят.

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