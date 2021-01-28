В Горздраве рассказали о состоянии пострадавшего в результате взрыва в подземном переходе в центре Челябинска

На месте работают экстренные службы. Фото: Сергей СОТНИКОВ

В Горздраве Челябинска рассказали о состоянии пострадавшего в результате взрыва газового баллона в подземном переходе на площади Революции. Мужчина получил ожоги.

— В результате ЧП пострадал один человек, с ожогами примерно 25-30% и подозрением на ожоги верхних дыхательных путей, бригада скорой помощи транспортирует его в ожоговый центр ГКБ №6, — рассказали в мэрии. — Еще одна бригада дежурит на месте ЧП. Сведений о других пострадавших нет.

На месте ЧП находится заместитель Главы Челябинска Александр Астахов.

Сегодня, 28 января, в 12:20 во время ремонтных работ в подземном переходе на площади Революции в Челябинске взорвался газовой баллон. Взрыв прогремел возле выхода на Арбитражный суд. По предварительным данным, пострадал один человек, его состояние уточняется.

Движение транспорта закрыто.