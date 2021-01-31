В Челябинске девушка напала на полицейского во время митинга

Силовиков пытались закидать снежками и всячески провоцировали. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске на несанкционированном митинге девушка напала на полицейского. Все произошло возле входа в парк имени Гагарина.

Несколько сотрудников стояли у ворот и пытались сдержать участников. Часть митингующих успела выйти на улицу Коммуны раньше. Одного молодого человека задержали полицейские.

Он сопротивлялся и его пришлось повалить на снег. В это время девушка набросилась на сотрудника со спины и ударила его по голове.

Тут же протестующие начали кричать, что задерживают безобидную девушку. Весь инцидент снял наш корреспондент Сергей Сотников.

Посмотрите, как это было:

Силовиков, охраняющих порядок, митингующие пытались закидать снеками. Правда, делали это через решетку ограждения.

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