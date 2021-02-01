«Клиника года-2021 Южный Урал»: объявлен старт проекта ежегодного конкурса

«Комсомольская правда» Челябинск при поддержке Министерства здравоохранения Челябинской области объявляет старт ежегодного проекта народного голосования «Клиника года-2021 Южный Урал».

До 20 июня 2021 года жители нашего региона будут голосовать за лучшие, по их мнению, медицинские учреждения Челябинской области.

— На фоне борьбы с коронавирусной инфекцией уже второй год подряд к сфере здравоохранения приковано повышенное внимание. Мы видим подвиги наших медиков, которые работают на износ, каждый день доказывая свой профессионализм, а порой рискуя собственной жизнью. И результаты их работы показывает статистика: каждый день в нашем регионе все больше выздоровевших, а медицинские учреждения восстанавливают свою профильную деятельность. За это мы говорим особые слова благодарности абсолютно всем медикам региона, — говорит директор Челябинского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — Проект «Клиника года» вот уже шестой год подряд позволяет южноуральцам узнать о новейших достижениях в лечении и профилактике заболеваний и оценить качество оказываемых медицинских услуг.

С каждым годом число участников конкурса народного голосования растет, а сами южноуральцы все активнее отдают свои голоса как за многопрофильные, так и за узкоспециализированные медицинские центры, диагностические лаборатории и лечебные учреждения в городах Челябинской области.

Победители будут определены по результатам выборов экспертного совета в лице представителей регионального Министерства здравоохранения и рядовых южноуральцев. Победителей в первую очередь определит доверие самих пациентов. Это значит, что в данную клинику жители Южного Урала будут приходить сами, рекомендовать ее своим друзьям и близким.

Для того, чтобы стать участником проекта, руководству медицинского учреждения нужно отправить заявку на электронный адрес: ekaterina.pletneva@phkp.ru.

Проголосовать за медицинские учреждения можно на сайте.

С Положением о проведении конкурса можно ознакомиться по ссылке.