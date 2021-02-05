К участию в федеральном конкурсе «Ты в игре» присоединилась Челябинская область

Организованный Министерством спорта Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты» конкурс «Ты в игре» расширяет свою географию. Конкурс посвящен отбору самых ярких и перспективных проектов, способных развивать и популяризировать массовый спорт.

Главное условие участия в конкурсе — наличие действующего проекта, который имеет собственную активную аудиторию, а также стремление автора проекта развивать российский любительский спорт. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться на сайте до 15 февраля 2021 года. Следующий этапом станет отбор экспертным советом федерального конкурса наиболее перспективных участников. Вошедшие в лонг-лист 200 проектов будут вынесены на общероссийское голосование. Далее жителям страны предстоит сделать выбор в пользу самого яркого и оригинального проекта по их мнению. Попавшие по итогам голосования в шорт-лист счастливчики, представят свои проекты перед экспертным советом. Победителю конкурса достанется главный приз — 1 000 000 рублей на развитие его спортивного проекта.

С каждым днем к конкурсу присоединяется все больше участников, число которых уже приближается к 1000. Жители большинства регионов страны стремятся рассказать о себе и «заразить» своим увлечением миллионы. Челябинская область не стала исключением — самое время рассказать о проектах, созданных и реализуемых в регионе.

Проект«Движение — жизнь!», представленный участницами из Снежинска, Юлией Кудриной и Екатериной Свяжиной, направлен на повышение доступности спорта для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. «Движение — жизнь!» реализуется на территории города Снежинск с 2017 года и включает в себя такие направления, как адаптивное плавание, роллер спорт, и ппотерапия и адаптивный конный спорт, занятия АФК и тренировки в тренажерном зале. В 2021 году создатели проекта планируют открытие нового направления — адаптивное скалолазание.

— Как правило, дети с ОВЗ заперты дома. Мы считаем, что спорт нужен всем. Взрослые и дети инвалиды достойны вести активный образ жизни. На базе нашего проекта спортивную подготовку проходят более 100 детей с ОВЗ и молодых людей с инвалидностью, которые принимают участие во всероссийских соревнованиях, — говорит Юлия Кудрина.

О том, что в наши дни из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры основная часть людей с ОВЗ отрезана от привычной для большинства горожан жизни и тем более, от физической активности не понаслышке знает Алексей Рогозников. Имея диагноз ДЦП, Алексей не опустил руки и решил самостоятельно заниматься развитием инфраструктуры, которая позволила бы маломобильным гражданам Южного Урала вести активный спортивный образ жизни. На сегодняшний день Алексей уже выиграл два гранта одного из благотворительных фондов, которые позволили проекту приобрести туристический инвентарь для походов и два хэндбайка. Теперь Алексей ждет победы от участия в конкурсе «Ты в игре», которая помогла бы проекту построить новые площадки для занятия адаптивным спортом в Миассе.

Наряду с адаптивными проектами в конкурсе участвуют проекты для всех желающих поддерживать здоровый образ жизни и физическую активность. Один из них — школа бега для всей семьи «Звездочка». Тренировки в школе проводятся для детей от трех лет и их родителей любых возрастных групп, желающих освоить бег и ОФП на групповых или индивидуальных тренировках. Проект позволяет с раннего возраста приобщить детей к спорту и сделать физическую активность видом семейного досуга, одинаково мотивируя всех членов семьи вести активный образ жизни.

Автор проекта Артем Семушкин рассказывает, почему захотел создать такой проект и принять участие в конкурсе «Ты в игре»:

— Спорт присутствовал в моей жизни с раннего детства. Мы всегда были спортивной семьей. Родители — мастера спорта по легкой атлетике. Я пошел по их стопам: получил образование педагога и продолжил воплощать свои идеи и мечты, организовав детскую школу бега. Для нас конкурс «Ты в игре» — это площадка для того, чтобы рассказать о маленьких, но важных проектах, которые способны вовлечь в здоровый образ жизни с самого раннего возраста, закаляют характер, дарят новые знакомства, дружбу и массу ярких впечатлений. Кроме того, участие в конкурсе дает возможность рассказать о наших проблемах, целях и планах. Например, мы планируем открыть онлайн-направление, поиск и открытие новых локаций для семейного спорта. Возможно, однажды мы увидим, как наши «звездочки» превращаются в звезд мирового спорта.

Еще один «беговой» проект — традиционный горный марафон в национальном парке «Таганай» на Южном Урале, рассчитанный на два сезона. В зависимости от времени года спортивное мероприятие меняет свое название с «Забег за облака» на «Лыжня за облака». Ежегодно сотни лыжников и бегунов собираются, чтобы покорить горные спортивные трассы. Участникам предлагается три дистанции — 700 метров для детей, 10 км и 35 км для взрослых.

— Экологический и спортивный туризм активно развивается в национальных парках во всем мире. Спортивный туризм, это, прежде всего, про образ жизни: ответственное отношение к своему физическому состоянию, к окружающему миру а главное, к природе во всех ее проявлениях.Мы вдохновляем участников нашего горного марафона живописными пейзажами национального парка, знакомим с деятельностью охраняемой территории, даем возможность своими глазами увидеть, какой может быть природа, если ее беречь. Победа в конкурсе помогла бы нам качественно изменить уровень наших мероприятий — дополнить его разными цифровыми решениями и проложить новые маршруты забегов, — говорит Эльвира Новоселова, и.о. директора национального парка «Таганай».

Проекты конкурса охватывают совершенно разные спортивные направления и колоссальную целевую аудиторию, у которой нет ни возрастных, ни гендерных, ни каких-либо других ограничений. Уже сейчас очевидно, что конкурс «Ты в игре» -одна из самых популярных инициатив в области спорта в России за последнее время.