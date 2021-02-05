ЧЭМК пообещал губернатору Челябинской области избавить город от шлакоотвалов и вонючего смога

Год-два, и дышать в Челябинске будет легче. Фото: Андрей АБРАМОВ

Главные заводы-загрязнители Челябинска начали публично представлять свои экологические программы. Так, Челябинский электрометаллургический комбинат сдвинул сроки, в которые обязуется модернизировать производство для снижения выбросов и ликвидировать опасные шлакоотвалы, на 2021-2022 годы. Сегодня, 5 февраля, было подписано допсоглашение с правительством региона.

Почему сдвинули сроки

Базовое соглашение с ЧЭМК было подписано еще в 2019 году. В нем было прописано семь основных мер, которые непосредственно влияют на экологию в Челябинске, на сумму инвестиций около 11,5 млрд рублей. По нему уже удалось снизить выбросы почти на 30%. Но этого оказалось недостаточно. Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, с этого года в регионе начинается реальная работа по квотированию выбросов, большое внимание уделяется классу опасности.

— Анализ работы показал, что необходимо гораздо раньше провести ряд мероприятий, которые несут максимальную экологическую нагрузку на город, — сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Серое» небо дает электродное производство

Основной объем выбросов, по словам губернатора, дает электродное производство на ЧЭМК. Вот этот злосчастный дым из трубы на подъезде к Металлургическому району. Ранее сроки по модернизации электродного производства были указаны до 2024 года.

— После переговоров с Юрием Антиповым (собственник ЧЭМК, - прим. ред.) было решено сдвинуться влево и завершить все мероприятия к концу 2022 года, — уточнил Текслер.

Генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский уточнил, что установка новых газоочистных систем электродного производства — самая весомая доля всех инвестиций. На них уйдет порядка 5 млрд рублей.

— В 2021 году будет завершено проектирование, его делает немецкая фирма. Будет завершен базовый проект и начнется заказ оборудования. В 2022 году мы планируем начать строительство, монтаж и запуск в эксплуатацию, — уточнил Ходоровский.

Старое оборудование комбинат дооснастит системами газоочистки, повысив их коэффициент полезного действия с 80% до 99%. На заводе установят две плавильные печи с низким зонтом, конструкция которых позволит газоочистным системам работать с максимальной эффективностью. Одну печь, по словам Ходоровского, введут в этом году, а вторую — до середины следующего года.

Помимо этого будут проведены научные исследования по разработке эксплуатационных и технических требований к системе отвода газов из рабочей зоны разливочного пролета цеха №7, обеспечивающих наибольшее снижение выбросов, которые оседают близко к земле.

Экологические мероприятия на ЧЭМК должны завершиться в 2022 году Фото: Алена МЫЗГИНА

Опасные отвалы рекультивируют также как свалку

Не менее волнующая тема — шлакоотвалы на въезде в Металлургический район. Отходы здесь складируются с 30-х годов прошлого века. Сейчас, по оценке ЧЭМК, в городе 20 млн тонн шлака. Высота курганов опасных для здоровья человека отходов достигла 30 м. Площадь — более 47 га. В первоначальном варианте ликвидация отвалов была запланирована к 2024-2028 году. Сейчас сроки сдвинуты в сторону ускорения.

— К августу этого года мы представим комплекс мероприятий по рекультивации шлакоотвалов. Сразу начинаем заниматься разработкой, скорее всего, вместе с проектной организацией «Челябгипромез» и всеми структурами Челябинской области, которые с этой темой связаны, — сообщил Павел Ходоровский. — Разработаем проект именно по укрытию отвала, чтобы предотвратить пыление.

Как сообщил Павел Ходоровский, саму рекультивацию планируют начать уже в 2022 году.

По словам губернатора, ликвидировать отвалы будут, скорее всего, по примеру челябинской городской свалки, когда насыпи накрывают специальной пленкой, а сверху высаживают траву.

Контроль над точками загрязнения

В этом году ЧЭМК установит за свой счет два стационарных поста мониторинга воздуха в контрольно-расчетных точках предприятия. Данные с постов будут поступать в Центр экологического мониторинга Челябинской области. Еще несколько датчиков установят на территории санитарно-защищенной зоны предприятия.

— Все это позволит мониторить ситуацию вокруг комбината и автоматически определять точку, откуда идет загрязнение, — добавил Текслер.

Помимо всех этих изменений, ЧЭМК будет озеленять территорию завода — приводить в «эстетичный вид». Всего с учетом допсоглашения на природоохранные мероприятия уйдет порядка 14 млрд рублей, пять из которых — на модернизацию электродного производства.

— Мы все живем в этом городе и хотим чтобы чисто. Главный результат соглашения, что мы сократили сроки. Напряглись и услышали призыв руководителей, области и увидели, что возможно все сделать к концу 2022 года, а не до 2026 года, — сказал Павел Ходоровский.

«Мы будем жестко контролировать соблюдение договоренностей»

Алексей Текслер добавил, что ЧЭМК не самый большой загрязнитель в Челябинске, заводы «Мечела» по объемам превышают вред экологии.

— Но ЧЭМК находится почти в центре города и принципиально, чтобы все мероприятия были проведены быстро, — сказал губернатор. — А мы будем жестко контролировать соблюдение договоренностей.

Ради улучшения экологической ситуации в Челябинске и Магнитогорске было подписано 15 соглашений с предприятиями. 16 стало соглашение с «Фортумом», подписанное в начале недели. В Челябинской области в рамках экологического стандарта подписано еще 26 соглашений с другими предприятиями.

«Мечел» тоже сократит сроки выполнения некоторых пунктов экологического соглашения до 2026 года. Сейчас «Мечел» занимает первое место среди предприятий по вкладу в загрязнение атмосферного воздуха Челябинска. Это порядка 58% от общего объема выбросов всех предприятий города. К 2024 году выбросы должны сократиться на 15 тысяч тонн, решится проблема рыжего дыма от электросталеплавильного производства. Общий объем инвестиций до 2026 года — 13 млрд рублей.

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