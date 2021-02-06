На карусели и с бутылкой вместо моркови: в Челябинске с теплом пришел бум на снеговиков

Такого снеговика с бутылкой вместо носа слепили в Калининском районе. Фото: читатель КП

В Челябинске установилась очень теплая для февраля погода. И челябинцы отправились во дворы катать снежные комья. Налепили человечков с ведрами на голове, шишками-пуговицами и даже носом-бутылкой. Читатели прислали в редакцию КП-Челябинск фотографии снеговиков во дворах. Правда, из-за плюсовой температуры они подтаяли и стали не такими симпатичными, как было задумано. Но главное челябинцы весело провели время за лепкой.

Этого снеговика слепили дети в детском саду. Фото: читатель КП

Тоже творение маленьких челябинцев. Фото: читатель КП

Почему-то этому милому снеговику забыли сделать руки. А может просто снег подтаял, и они отпали. Фото: читатель КП

А в одном из дворов в Тракторозаводском районе снеговики катаются на карусели. Фото: читатель КП

Слепила из того, что было. Суровый челябинский снеговик в Калининском районе. Фото: читатель КП

Напомним, в начале зимы в Челябинске появился новый тренд на снеговиков. Вместо улыбки из угольков на снежном коме была маска. Подборку снеговиков с средствах защиты можно посмотреть в нашем материале.

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