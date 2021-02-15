8 лет назад метеорит наделал много шума. Сейчас самый большой осколок хранится в музее Фото: Архив КП

Восемь лет назад, утром 15 февраля 2013, небо над Челябинском осветила яркая вспышка. Через минуту город вздрогнул. Челябинск накрыла взрывная волна разорвавшегося над регионом метеорита. Тысячи выбитых окон, обрушенная стена цинкового завода, отсутствие сотовой связи, а самое главное — страх. Страх жителей перед неизвестностью. В первые минуты никто не понимал, что произошло. Редакция радио «Комсомольская правда» в Челябинске первой в прямом эфире начала собирать информацию о случившемся.

В студию посыпались звонки от очевидцев. Мы собрали самые яркие цитаты из нашего архива.

— Ехал по улице Линейной в сторону Копейска. Сначала как будто в ускоренной съемке рассвет. Начало светать, потом взрыв произошел. В Копейске, поселке Горняк повылетали старые рамы. Я сразу поехал забрал ребенка из яслей. До меня жена только минут через 20 дозвонилась. Вы — первые, до кого я дозвонился, до этого не мог никому, — рассказал Игорь.

— В автосалонах на северо-западе много машин повреждено, выдавлены стекла после ударной волны.

— Я в это время как раз на кухне была. Было зарево такое необычное. Потом очень необычное солнце: оно то заходило, то выходило. Никто на это внимание не обратил. Вокруг солнца был ореол, он становился все больше, больше и больше. Я специально надела темные очки и выходила смотрела. Теперь глаза болят, — рассказала Ольга.

— У нас 10-й ЖЭК в Тракторозаводском районе. Практически все стекла вышибло. Бегает начальник ЖЭКа, ищет, где стекло купить. Я бы хотел попросить товарищей помочь со стеклами. Люди страдают, надо быстрей стекло, — рассказал Анатолий.

— Где были системы ПВО? Почему так поздно отреагировали? — возмутился Никита

— Лакокрасочный завод, угловое здание стена и кровля разрушены, кирпичом завалена проезжая часть, — рассказал Станислав.

— Антенны связи довольно слабо закреплены, когда происходит между станциями общение по релейке. Они ориентированы друг на друга очень точно. Я как старый связист говорю. Судя по тому, как вылетали рамы, антенны разрушить очень легко.

— У нас в подъезде все рамы повыпадали, все стекла переломаны. Внук учится в школе №51 на Агалакова, сказали, что в параллельном классе дети, которые сидели возле окон, поранились. — Гагарина, 50.

— Во время происшествия был на заводе. Все цеха крупные, которые стояли фронтом к взрыву как решето — панели-сэндвичи, которые весят по 300-400 кг — все кинуло в цех, ворота повырывало. Меня самого стеклами присыпало. Вдоль каждый стены работают люди. Ущерб миллионами исчисляется, — рассказал Иван.

— Стоял на погрузке в поселке Роза. Сижу в кабине: свет такой ярки-яркий, как будто сварка. Летит шар, свечение такое, что смотреть невозможно, потом след дымный. Такая взрывная волна пошла, стекла повылетали в цехе, народ побежал. Сначала думал, что военные ракеты не туда пульнули. Я пытался по 112 позвонить, невозможно было. Самое страшное, что никто не знает, куда бежать, — рассказал водитель-дальнобойщик из Екатеринбурга.

— Я был в бассейне на тренировке. Была вспышка. Мы сначала не поняли, думали, самолет упал, потом минуты через две вибрация. Нас всех быстро эвакуировали. Мы все были в шоке. В школе занятия отменены, так как окна выбиты, — рассказал школьник из Металлургического района Артем.

— Хотел поблагодарить «Комсомольскую правду». В других средствах массовой информации не было информации, что же произошло, — сказал житель Советского района.

Метеорит упал в озеро Чебаркуль. На его подъем региональные власти выделили более 1,5 млн рублей. 16 октября 2013 года со дна озера Чебаркуль были подняты наиболее крупные из фрагментов. При взвешивании первые весы вышли из строя на отметке 597 килограмм. Более надежные весы показали общий вес 654 килограмма.

Сейчас метеорит хранится в челябинском краеведческом музее и, что удивительно существенно похудел, сейчас его вес чуть больше 500 кг. Сегодня, по случаю годовщины, в музее проводятся экскурсии.

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