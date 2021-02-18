В Челябинске задержали заместителя мэра по экономике

На должность заместителя главы города по экономическому развитию Извеков был назначен в прошлом году. Фото: администрация Челябинска

Сегодня, 18 февраля, задержали заместителя мэра по экономическому развитию и инвестициям Челябинска Олега Извекова.

КП-Челябинск попыталась связаться с Извековым, телефон у него выключен. В приемной наши вопросы вызвали недоумение у секретаря, как и в пресс-службе администрации.

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В УФСБ по Челябинской области официально подтвердили информацию.

СПРАВКА КП

Олег Извеков родился в Увельском районе Челябинской области. Выпускник ЧелГУ. Работал программным директором, директором по продажам, директором по маркетингу, коммерческим директором различных предприятий и организаций. Словом, о бизнесе знает многое.

В 2008-2011 гг Извеков был коммерческим директором, начальником отдела ОАО «МТС». Далее, до 2015 года, работал коммерческим директором челябинского филиала ОАО «Ростелеком». Затем до февраля 2020 года занимал руководящие посты в коммерческих структурах «Айзет-Телеком Урал», ПАО «Ростелеком», ГК Ростех.

На должность заместителя главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям был назначен 26 февраля 2020 года.

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