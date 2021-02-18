ФСБ официально подтвердили задержание заммэра Челябинска Олега Извекова

О задержании Олега Извекова стало известно сегодня, 18 февраля. Фото: Наталья Горюнова

КП-Челябинск в ФСБ официально подтвердили задержание заместителя мэра Челябинска по экономике Олега Извекова.

— Подтверждаем информацию. Он задержан нами и Следственным комитетом. Все остальное будет комментировать СК, — прокомментировали в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

В пресс-службе СУ СК России по Челябинской области не берут трубку.

О задержании Олега Извекова стало известно сегодня, 18 февраля. Напомним, на должность заместителя мэра по экономическому развитию и инвестициям он был назначен в феврале прошлого года.

Извеков продвигает концепцию «Умного города» в Челябинске и отвечает за городские инвестпроекты. А недавно он оправдывался за убыточность ярмарки на площади Революции.

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