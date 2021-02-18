Задержание вице-мэра Челябинска Олега Извекова: что известно и последние новости

Олег Извеков был в гостях у комсомолки, когда он еще был директором челябинского филиала «IZET Телеком Урал» Фото: "КП" Архив

Вице-мэра по экономическому развитию и инвестициям Челябинска Олега Извекова задержали вчера, 18 февраля. Чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере. Скоро ему изберут меру пресечения. Мы собрали последние новости о задержании вице-мэра Челябинска Олега Извекова.

Что сказали в Следственном Комитете по делу вице-мэра

В отношении вице-мэра Челябинска Олега Извекова было возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Следователи считают, что деньги он взял от коммерческой организации.

— Более 400 тысяч рублей предназначались за оказание общего покровительства при заявке на муниципальный контракт, — прокомментировал старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Какой комментарий дали в мэрии Челябинска

Мэрия Челябинска тоже дала свой официальный комментарий по поводу задержания их сотрудника. Администрация города сообщила, что готова помогать следствию в расследовании дела.

— Наталья Котова не раз заявляла о своей нетерпимости к любым проявлениям коррупции, вне зависимости от статуса и должностей. Администрацией города будет оказано полное содействие правоохранительным органам в данном расследовании, — заявил начальник Управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Что еще известно о задержанном вице-мэре по экономике и инвестициям

В своей работе на посту вице-мэра Олег Извеков запомнился продвижением цифровых технологий — проекта «Умный город». Как он комментировал в декабре 2020 года, запущенная информационная система «Цифровой двойник города» взяла под контроль уличные павильоны, уборку улиц и развитие городских пространств. В январе в Челябинске запустили интеллектуальное освещение.

На прошлой неделе Олег Извеков оправдывался за убыточность сезонной ярмарки на площади Революции. По документации Контрольно-счетной палаты из бюджета потратили 5 миллионов 127 тысяч рублей, а заработали всего 123 тысячи. Он сказал: «Много ли вы знаете бизнес-кейсов, которые выходят в плюс за считаные месяцы? Так вот, окупаемость 3-5 лет — это суперкейс!».

Еще известно, что Олег Извеков женат, воспитывает троих детей. В свободное время пишет музыку и слова для песен. Осенью 2019 года в Сети появились 10 записей из его альбома «Просто». Также увлекается хоккеем и футболом.

СПРАВКА КП

Олег Извеков родился в Увельском районе Челябинской области. Выпускник ЧелГУ. Работал программным директором, директором по продажам, директором по маркетингу, коммерческим директором различных предприятий и организаций. Словом, о бизнесе знает многое.

В 2008-2011 гг Извеков был коммерческим директором, начальником отдела ОАО «МТС». Далее, до 2015 года, работал коммерческим директором челябинского филиала ОАО «Ростелеком». Затем до февраля 2020 года занимал руководящие посты в коммерческих структурах «Айзет-Телеком Урал», ПАО «Ростелеком», ГК Ростех.

На должность заместителя главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям был назначен 26 февраля 2020 года.

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