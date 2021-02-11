Сезонный рынок на площади Революции в Челябинске снова оказался в центре внимания. по документации Контрольно-счетной палаты из бюджета потратили 5 миллионов 127 тысяч рублей, а заработали всего 123 тысячи. Это деньги, которые коммерсанты заплатили за аренду торговых мест. При этом проект изначально вызывал скепсис у жителей. Многие даже вспомнили рынок в центре в 90-ые годы.Замглавы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков на своей странице в Facebook объяснил, почему проект не окупился.— Кто только сегодня не написал про то, как это ужасно, что городская ярмарка в Челябинске не окупилась за 4 месяца... Мне хочется спросить: вы серьезно? Много ли вы знаете бизнес-кейсов , которые выходят в плюс за считанные месяцы? Я пришел в администрацию из бизнеса. Так вот — окупаемость 3-5 лет — это суперкейс! А со временем сроки окупаемости будут расти. И это нормально.По словам Извекова, ярмарка — это очень удачная проба пера.— И мы будем наполнять новым праздничным смыслом центр нашего города. Это уникальная возможность купить продукты местных проверенных производителей. Это проект на долгие годы. Поговорим об окупаемости через 3 года, — заключил замглавы.ЗАКОН НЕ НАРУШЕНВ Контрольно-счетной палате города КП-Челябинск ответили на вопросы, есть ли нарушения закона в расходовании средств и будут ли в связи с этим проведены какие-либо проверки.— Нарушений законодательства РФ в части расходов МКУ «Городская среда» на проведение универсальной ярмарки по продаже товаров на площади Революции в Челябинске, включая изготовление павильонов, Контрольно-счетной палатой не установлено, — сообщила аудитор Галина Горбунова. — Данные расходы идут как единовременное вложение в ярмарочное оборудование для многолетнего использования.По мнению аудиторов, на посещении ярмарки сказалась пандемия. Контрольно-счетная палата предложила властям пересмотреть размер ежедневной платы за предоставление места на ярмарке. Поскольку с 2018 года размер за 1 кв. м от 8 до 12 рублей не изменялся.«А РАЗВЕ БЫЛА ЗАДАЧА ЗАРАБОТАТЬ?»По мнению челябинского девелопера Дениса Ни ярмарка не окупилась, потому задача была — эффективно израсходовать деньги.— А разве была задача заработать? Понятно, что была задача эффективно израсходовать (речь не о коррупции). Хотя на мой взгляд обе эти задачи всегда взаимосвязаны, — написал Денис Ни на свой странице в Facebook. — Поясню: эффективное расходование предполагает достижение некой цели. Допустим в данном случае — произвести впечатление на жителей европейской рождественской атмосферой главной площади города. Превратить ее в этакий сезонный арт-объект. Задача, несомненно, достойная.Девелопер отметил, что объект был бы в Челябинске местом притяжения и генерировал бы траффик, на котором любой предприниматель сделал бы хорошую конверсию.— Но если сила притяжения у пространства слабенькая, то все потребители проходят мимо. Город тратит сотни миллионов рублей на организацию различных общественных ценностей, но делает это недостаточно эффективно, а когда получается неплохо — отдает возможность паразитировать на них частному бизнесу, вместо того, чтобы зарабатывать самому и возвращать инвестиции, то есть деньги налогоплательщиков. В городе есть вице-мэры по всему чему только можно. Добавьте еще вице-мэра по девелопменту. Пускай появится первый, который будет не только расходовать, сколько зарабатывать.Напомним, ярмарка открылась на площади Революции в сентябре. У памятника Ленину развернули современные киоски в стиле «лофт», поставили деревянные столы-катушки, положили камни и сено. Здесь продавали тапочки, варежки, мед, овощи, фрукты и натуральную косметику. Только на деле оказалось, что выбор совсем невелик. Но свернули полупустую ярмарку только перед строительством ледового городка.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru