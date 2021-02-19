Масленица — древний славянский праздник, который достался нам в наследство от языческой культуры. А неизменный атрибут праздника — блин — символизирует солнце, которое удлиняет дни и согревает всех теплыми лучами.Предлагаем встретить масленичную неделю вместе и объявляем старт конкурса на самый вкусный блин!УСЛОВИЯ КОНКУРСАКонкурс пройдет в два этапа.1. С 20 февраля до 10 марта присылайте свои рецепты блинов на электронную почту ekaterina.pletneva@phkp.ru.От каждого участника принимается три рецепта в трех номинациях:— сладкий блинчик— блинчик с начинкой— блинчик-креативчик (блины необычной формы, цвета или состава ингредиентов).Важно! Письме обязательно укажите ваше ФИО и контактный телефон.2. Среди присланных рецептов жюри конкурса выберет десятку авторов-победителей. За абсолютное лидерство авторы интересных рецептов будут бороться на настоящей битве блинчиков. Кулинарное соревнование пройдет 12 марта в одном интересном гастрономическом месте. Блинчики наших победителей попробует экспертное жюри, в которое войдут шеф-повара, фуд-блогеры и другие известные личности Челябинска. После дегустации автору самого вкусного блина достанется главный приз. Какой, мы пока не расскажем, но за него точно стоит побороться.Уточнить информацию по конкурсу и задать вопросы вы можете по телефону: (351) 7000-967.Желаем вам кулинарных свершений!Положение.