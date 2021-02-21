Женщины разгибали подковы, а Калинин агитировал с манежа: смотрим, как жил челябинский цирк

Здание давно стоит на капремонте Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске цирк есть, но попасть в него невозможно. Уже несколько лет идет капитальный ремонт и представления не проводятся. Поэтому пока предлагаем вспомнить историю.

Индийские факиры на Южном Урале и женская борьба

Первый цирк-шапито открылся в 1901 году на южной окраине Челябинска — на месте нынешней площади Революции. До 1909 года он принадлежал предпринимателю Сайковскому, который приглашал на работу бродячие цирковые труппы и проводил сеансы синематографа. До революции в Челябинске гастролировали артисты самого разного толка — от популярного клоунского дуэта «Бим и Бом» и индийских факиров до акробатов на верблюдах и японских циркачей.

Случались и казусы. Газета «Голос Приуралья» от 11 июня 1911 года сообщала: «Администратор Итальянского цирка (в лице владельца Гладченко) сделал хороший сбор, 3 июня скрылся, захватив с собой все пожитки, не рассчитал даже артистов. Выяснилось, что заявленный чемпион французской борьбы не был даже приглашен, а участвующие в борьбе лица попали в Челябинск совершенно случайно».

Деревянный цирк на Южной площади. Начало XX века. Фото: Исторический музей

В 1916 году в челябинском цирке состоялся женский чемпионат по борьбе. В числе борцов — девица Морозова. Она разгибала подкову, боролась с быком, ломала 5-копеечную монету и мерилась силами на растяжку рук с двадцатью мужчинами подряд.

Большевики на манеже

Во время гражданской войны цирк продолжал работать. Причем на арене выступали не только циркачи, но и видные большевики. Так, 19 ноября 1920 года в челябинском цирке с докладом выступил будущий «всесоюзный староста» товарищ Калинин. Цирк работал на революцию!

В антрактах проводились митинги, «кружечный сбор» в пользу фронта проводили артисты цирка, злободневные репризы и шутки про Колчака вызывали гомерический хохот публики. Билеты раздавались через профсоюзные комитеты и воинские части.

24 октября 1921 года челябинская газета «Советская правда» публикует статью с довольно свирепыми умозаключениями: «Цирк… во многом является отрыжкой буржуазного прошлого: избиваемый «Рыжий», очень рискованные трюки акробатов, приятно пощекотать нервы бессодержательными пантомимами — все это должно быть изъято из цирка. Если видоизменить ту часть программы, с которой выступают клоуны и участники пантомимы, сделать ее агитационной, то цирк станет одним из могучих орудий революции в деле воспитания масс».

Победил грибок

В 1922 году цирк на площади Революции закрывают: царит голод и холод, да и помещение цирка пришло в большую ветхость. 5 сентября 1930 года торжественно открывается новое здание на улице Труда, 48 (нынешняя площадь Павших революционеров). Гастролеры в новый челябинский цирк приезжают удивительные: Эрос-Чертово колесо, акробаты Колесниковы, творцы смеха Коко и Якотоми и еще множество разных артистов с не менее звучными именами.

В конце 60-х здание цирка на площади Павших революционеров окончательно изъел древесный грибок. Надо было срочно его сносить. Придумали интересный вариант сноса — методом контролируемого пожара. Тогда была разработана уникальная операция с участием четырех лафетных стволов, 12 автоцистерн, 6 единиц спецтехники и сотни пожарных. Рано утром купол облили бензином и подожгли. К 17:00 операция успешно завершилась — здание выгорело до фундамента. Этим же летом на свободной площадке поднялся брезентовый купол шапито, в котором выступали лучшие цирковые коллективы страны, вплоть до постройки нового цирка.

Таким был цирк в 1957 году. Фото: Исторический музей

Никулин на открытии

Новое здание на берегу Миасса было построено в 1979 году, а 1 января 1980 года под зеленым куполом состоялось первое представление. На церемонии открытия цирка присутствовал клоун №1 — Юрий Никулин.

Интересные факты:

*Зрительный зал нашего цирка разделен на четыре разноцветных сектора — синий, красный, желтый, зеленый. Это идея Юрия Никулина, которую сотрудники цирка охотно поддержали и воплотили.

*У челябинского цирка есть брат-близнец в Краснодаре. Оба здания выстроены по одному проекту, напоминающему гигантский бетонный цветок.

*8 лет назад челябинский цирк пострадал при падении метеорита. Взрывной волной выбило 54 оконных проема.

*В мае 2019 года здание цирка было закрыто на реконструкцию, которую планируется завершить к 2022 году.

За предоставленную информацию благодарим Государственный исторический музей Южного Урала

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