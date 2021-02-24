Непогода в Челябинской области 24 февраля 2021

Несколько сотен человек оказались в снежном плену. Фото: Борис КОКУРИН

Из-за непогоды в Челябинской области 24 февраля 2021 несколько сотен человек оказались в беде. По данным ГУ МЧС региона, на трассах возникли заторы. Собрали все, что известно к этому часу.

На дорогах из-за плохой видимости встали несколько автомобилей. Спасатели эвакуировали 315 человек. 222 человека, среди которых 20 детей, размещены во временных пунктах сел Чесма и Париж, поселков Октябрьский, Нагайбакский, Арсламбаевский.

Из снежных заносов достали 38 машин. Ночью в снежном плену оказались 10 автомобилей и пассажирский автобус, следовавший до Магнитогорск. В нем ехали 21 человек. К ним направили технику.

На трассах сейчас ограничено движение. Ночью закрыли еще три дороги:

— Октябрьское — Крутоярский — Петровский;

— Троицк — Октябрьское;

— Коелга — а/д М 36 — Челябинск — Троицк.

В Варненском, Нагайбакском и Кизильском районах введены режимы чрезвычайной ситуации. Туда выдвинулись три группы Уральского учебно-спасательного центра численностью 24 человека для оказания помощи населению.

Ситуацию на контроль взял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru