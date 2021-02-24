В трех районах ввели режим ЧС из-за непогоды в Челябинской области

МЧС рекомендует не выезжать сегодня на трассы. Фото: Трасса М-5/vk.com

В Челябинской области из-за непогоды главы Варненского, Нагайбакского и Кизильского района подписали постановления о введении режима чрезвычайной ситуации. В этих территориях разместили пункты размещения для пострадавших и тех, кто пока не сможет добраться до дома самостоятельно.

В два часа ночи три группы Уральского учебно-спасательного центра численностью 24 человека выдвинулись в Нагайбакский, Кизильский и Варненский районы для оказания помощи населению.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, на трассе Магнитогорск – Челябинск продолжаются спасательные работы. От п. Буранный до п. Остроленский в пункты временного размещения Нагайбакского района доставлены 106 человек, среди них девять детей. Восемь человек разместили в поселке Нижняя Санарка Троицкого района, еще семь в Троицке.

Все, что известно к этому часу, читайте в нашем материале.

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