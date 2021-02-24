«Каждые 15 минут мы звоним им, чтобы не спали»: из-за метели на трассе под Троицком почти сутки не могут спасти сотрудников ГИБДД, которые выехали на ДТП

Сотрудники ДПС до сих пор ждут помощи. Начали откапывать машину сами. Фото: Виктория Замотина

Вчера, 23 февраля, в 13:00 два сотрудника ГИБДД Троицкого района выехали на дорогу Троицк-Целинное на ДТП. Столкнулись две машины. В итоге полицейские вместе с двумя пострадавшими до сих пор не могут выбраться из снежного плена. Супруга одного из сотрудников — Владимира Замотина — Виктория рассказала КП-Челябинск, как идет операция по спасению.

— Они выехали на ДТП, но на месте после разбора даже не смогли развернуть машину. Сугробы намело высотой под два метра. К 18:00 приехали сотрудники МЧС, но не смогли доехать 10 метров. Оставить свою машину они не имеют права, — рассказывает Виктория Замотина.

А вот так убирают наледь в машине застрявшие сотрудники ГИБДД. Фото: Виктория Замотина

Как рассказала Виктория, она звонила во все возможные службы (МЧС, пограничникам и пр.), но никто добраться за пленников не смог.

— Я звонила даже мэру Троицка. Но он мне сказал, что он — мэр города, а нам надо обращаться в районную администрацию, так как это произошло в районе, — говорит Виктория Замотина.

В итоге женщина с родственниками собрали еду, канистру бензина, лопаты и поехали спасать близких людей. Но не смогли даже отъехать от города километр — застряли. Откапывались полтора часа, пока к ним не приехала «буханка» МЧС.

— У них даже цепей не было. Мы в итоге дали свои и они нас вытащили. Отдали все запасенные припасы, чтобы отвезли нашим ребятам, но они не смогли проехать — вернулись, — говорит Виктория Замотина. — На дорогах очень много людей было, с детьми, даже грудничками.

К полуночи так никаких новостей не появилось. По словам Виктории, в МЧС ей сообщали, что работают. Она звонила и на горячую линию губернатору, президенту — в основном ее переправляли на МЧС Троицка.

— Мне посоветовали нанять частный грейдер. Я нашла, готова была заплатить любые деньги, лишь бы откопали наших ребят. Но к часу ночи техника так и не приехала, — говорит Виктория Замотина.

— Ребята держатся, но у них даже спичек нет, чтобы воду растопить — никто не курит. Бензин уже заканчивается в третьей машине — говорят, осталось на 1-2 часа. Лед соскребают уже изнутри машины. Мы звонили им каждые 15-20 минут, чтобы не спали или хотя бы по очереди.

Утром, 24 февраля в 7:00 в службах Виктории сказали, что уже где-то рядом с застрявшими ребятами, что из Южноуральска выехали КАМАЗы, но доехать не смогли. По последней информации, рыболовы Троицка выдвинулись к ребятам на снегоходах — это 67-69 км от Троицка.

— Надеюсь, они доберутся. Хотя бы смогут погреть людей. Спасибо большое рыболову и охотнику Виктору Литвинову за помощь!, — говорит Виктория Замотина. — В миндортрансе мне сказали, что из Челябинска на помощь всем застрявшим выехали снегоходы. Вот только как — если даже из Троицка никто добраться не может.

По словам Виктории Замотиной на 11:30 24 февраля на помощь ребятам вышли снегоходы из Санарки, но застряли.

— Сейчас выехали еще два снегохода из погранзаставы и четыре с неравнодушными жителями. Звонков с предложением помощи очень много. Даже на лошадях предлагают выехать, — говорит Виктория Замотина.

В ГУ МВД по Челябинской области КП-Челябинск сообщили, что на место выдвигается помощь.

— Принимаются все меры, чтобы доехать. Связь с ними есть. Попутно экипажи помогают другим участникам движения, попавшим в сложную ситуацию, — добавили в пресс-службе.

Из-за непогоды в Челябинской области 24 февраля 2021 несколько сотен человек оказались в беде. По данным ГУ МЧС региона, на трассах возникли заторы. Застрял автобус с пассажирами, машины с детьми. Всю ночь спасателям приходилось вытаскивать автомобили из заносов. Собрали все, что известно к этому часу.

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