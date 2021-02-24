Сотрудники ДПС спасли детскую хоккейную команду из снежного плена на дороге в Челябинской области

Так выглядели сотрудники ДПС после спасения детей. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Автобус с детской хоккейной командой из 20 человек застрял на заметенной трассе под Южноуральском. Юные спортсмены возвращались с соревнований из Златоуста домой в Троицк.

Незадолго до этого их остановили сотрудники ДПС и порекомендовали остановиться в гостинице Южноуральска из-за непогоды. Водитель пообещал, что так и сделает. Но ближе к полуночи в дежурную часть ГИБДД поступила информация о застрявшем автобусе с детьми.

— Как оказалось, водитель автобуса, несмотря на рекомендации полицейских, принял решение продолжить движение, — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.

А вот как сейчас выглядит дорога Южноуральск-Магнитогорск, по которой ехал автобус с детьми. Фото: Миндортранс

Извлечь большой автобус из снежного плена не представлялось возможным. Детей и водителя пересадили в автомобили волонтеров и доставили в ближайшую гостиницу в поселке Кичигино.

Пресс-служба полиции опубликовала фото полицейских, которые организовали эвакуацию — от холода у них на ресницах образовались огромные сосульки.

Кстати, оказалось, что это те же самые полицейские, которые в новогодние каникулы подставили под удар служебную машину, чтобы спасти автобус с детьми. Ранее их наградил губернатор Челябинской области. Как уточнили в ГУ МВД, инспекторы Иван Новоселов и Дмитрий Шумаков работают в одном экипаже. А вот инспекторам ДПС из Троицка повезло меньше. Вчера днем они поехали оформлять ДТП и до сих пор находятся на трассе вместе с пострадавшими.

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