«Звали ночевать в ДК»: как жители Нязепетровска сутки сидят без отопления в морозы

Авария произошла в центре микрорайона. Фото: vk.com/Сергей Кравцов

В аномальный холод в Железнодорожном микрорайоне Нязепетровска произошла авария на теплотрассе. Под отключение попали десятки домов, школа, детские сады, магазины и больница. В городе ввели режим ЧС. Сегодня ночью, 25 февраля, в городе снова стукнул 30-градусный мороз. А отопление во многих домах так и не дали.

— Трубы холодные со вчерашнего дня, с обеда. Хорошо, что дома есть печь и небольшой запас дров, как раз на экстренный случай. Полиция вчера обходила дворы. Соседка рассказала, у кого печей нет, звали в ДК ночевать. Там, наверное, кровати поставили, не знаю. У меня коронавирус, дома очень холодно, в пять утра сегодня встала, чтобы протопить. Сказали, еще долго отопление не дадут, вечером, видимо, опять придется топить, — рассказала КП-Челябинск пожилая жительница.

В городе был создан оперативный штаб по устранению последствий ЧС. Фото: vk.com/Сергей Кравцов

Аварийные службы не прекращали работу ночью. По данным оперштаба, утечку удалось устранить к полуночи. В дома начало поступать тепло.

— Утечка на теплотрассе устранена. Давление в системе нарастает. Начинаем подключать первую ветку: ул. Клубная 7, 11; Детский сад «Березка», — сообщил глава Нязепетровского района Сергей Кравцов на своей странице во ВКонтакте.

Аварийные службы продолжили работы ночью. Фото: vk.com/Сергей Кравцов

По информации на семь часов утра, подача тепла в дома продолжается.

— Основная теплотрасса заполнена горячей водой, установлено рабочее давление. Все службы работают в экстренном режиме согласно режима ЧС. Производится подворовой обход сотрудниками полиции и управления соцзащиты. В ночное время в системе были перебои с давлением, что осложнило вход тепла в дома. Продолжается полный контроль ситуации аварийные службы дежурят и готовы оказать немедленную помощь, — заявил Кравцов.

Между тем, в местных пабликах люди предлагают одолжить замерзающим обогреватели и тепловые пушки. А также готовы приютить людей у себя.

Обновлено 25 февраля в 13:48.

— Пункт временного размещения никому не понадобился — у многих жителей осталось печное отопление, часть нязепетровцев воспользовались электрообогревателями. В больнице разместили двух человек — инвалида и одиноко проживающую бабушку, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе администрации города.

Сейчас подключено четыре многоквартирных дома — это 48 квартир. Работы продолжаются.

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