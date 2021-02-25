Пациентка умерла в машине скорой на заметенной трассе в Челябинской области

Реанимобиль застрял на дороге в метель.

На заметенной дороге в Агаповском районе умерла пациентка. По словам местных жителей, ее везли в больницу на скорой. Но в пути медики попали в пробку — из-за бурана дорогу перемело и все машины встали.

Факт смерти женщины КП-Челябинск подтвердили в региональном минздраве.

— 23 февраля на пульт скорой медицинской помощи проступил вызов из села Агаповка, по приезде бригады пациентка находилась в коме. По дороге до больницы медицинские работники предприняли все необходимые для спасения жизни реанимационные действия, но, к сожалению, женщина скончалась, не приходя в сознание, — сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла в первый день аномальной погоды в Челябинской области. Тогда на регион обрушились морозы и сильные метели. В снежном плену оказались больше тысячи человек. Людей эвакуировали с трасс в пункты временного содержания. По данным миндортранса, в некоторых местах снежные заносы достигали 2-3 метров высотой. Сейчас движение ограничено в 11 районах области.

Накануне, 24 февраля, на остановке в Челябинске, на пересечении улиц Салютной и Героев Танкограда, умерла еще одна женщина. Прохожие вызвали скорую, но медикам оставалось только констатировать смерть. Сейчас причины смерти женщины выясняет следственный комитет.

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