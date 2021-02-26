Cтоматологическая клиника «КРИСТАЛЛ» — клиника, проверенная временем

Стоматологическая клиника «Кристалл» знакома не одному поколению южноуральцев. Приняв первых пациентов в 1998 году, теперь клиника радушно распахивает двери перед их детьми и внуками.

В клинике «Кристалл» оказывают полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых (в том числе будущих мам): профилактику и лечение, все виды протезирования и имплантации, хирургические процедуры.

Клиника обладает всеми необходимыми человеческими и техническими ресурсами для успешной деятельности в сфере стоматологии, что позволяет пациентам значительно улучшать качество жизни.

В клинике имеется современное оборудование, цифровая аппаратура, инструментарий и материалы, применяются передовые технологии протезирования, лечения, гигиены, имплантации, отвечающие строгим требованиям современной стоматологии. Также стоит отметить новейшую стерилизационную линию: весь процесс стерилизации проходит под автоматическим контролем электроники.

При стерилизации инструмента используется запечатывающее устройство и специальные пакеты, в которых инструмент остается в стерильном состоянии долгое время. Одним словом, видно, что в «Кристалле» не экономят на здоровье пациентов. При этом ценовая политика разработана так, чтобы максимально удовлетворить потребности всех, кто сюда обращается.

Особенно следует отметить многолетний стаж работы каждого доктора клиники: не менее 10-20 лет непрерывной трудовой деятельности по специальности. Прием пациентов ведут кандидаты медицинских наук высшей и первой категорий, прошедшие стажировку в ведущих клиниках России, США, Германии и Японии. За качество здесь отвечают.

Качество для специалистов клиники «Кристалл» — это:

— профессиональное исполнение работы;

— оптимальность в выборе плана лечения и протезирования;

— продуманность и тщательность исполнения;

— надежность и эстетичность результата;

— комфортность лечебного процесса для клиента;

— безопасность, внимание и забота.

— В стоматологии «Кристалл» мы предлагаем пациентам комплексные решения, исходя из бюджета: от доступных услуг до процедур премиального уровня, например, прогрессивную программу отбеливания Zoom 4 или имплантов премиум-класса производства Германии, — комментирует главный врач клиники, стоматолог-ортопед Яна Станиславовна Ермакова.— Специалисты клиники заранее согласуют с пациентом стоимость лечения, предоставив подробную информацию об услугах и используемых материалах.

Кроме того, в клинике действует постоянная скидка для пенсионеров на лечение зубов и протезирование, а также бонусная система накоплений для всех пациентов.

Стоматологи несут ответственность за самое дорогое, что есть у пациента — его здоровье, поэтому коллектив клиники «Кристалл» работает так, чтобы впервые пришедший пациент получил и высококлассную стоматологическую помощь, и психологическую поддержку. Благодаря постоянному совершенствованию в клинике создана атмосфера доброжелательных и доверительных отношений с пациентами.

В клинике имеется собственная зуботехническая лаборатория, что значительно сокращает сроки изготовления зубных протезов, а непосредственное сотрудничество врача-ортопеда и зубного техника приводит к отличным результатам при их изготовлении.

— Мы рады видеть в клинике вас и каждого, кто нуждается в нашей помощи! — комментирует генеральный директор стоматологической клиники «Кристалл» Светлана Ермакова. — Мы сделаем все возможное для вашего здоровья, вашей привлекательности, улучшения качества вашей жизни.

За более чем два десятка лет работы стоматология «Кристалл» приобрела несколько тысяч приверженных пациентов. Многие из них стали добрыми друзьями, а их родные и близкие — благодарными пациентами клиники.

Стоматологическая клиника «Кристалл»

г.Челябинск, Университетская Набережная, 28 (ЖК «Галион»);

Тел.: (351) 281-30-33, 281-30-40, +7 951-812-98-80;

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