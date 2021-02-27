«Заледеневшее» общежитие в Челябинской области признали пригодным для жизни

Так вчера выглядело окно на первом этаже Фото: читатель КП

Общежитие на улице Электростальской в Чебаркуле Челябинской области признали пригодным для жизни. Такой вывод сделала межведомственная комиссия, которая в течение месяца проводила экспертизу. Сейчас в рамках уголовного дела о халатности ожидается заключение от органов следствия — оно либо подтвердит результаты выводы комиссии, либо опровергнет их.

Дальнейшие действия будут зависеть от итогов расследования, собственники могут опротестовать решение в суде. Если дом признают пригодным для жизни, мэрия начнет ремонт на субсидию в 3,3 млн: будут отремонтированы внутренности — отопление, водоснабжение, заменена проводка, отремонтированы лестницы и стены и пр. Сейчас готовятся документы на аукцион по выбору УК, либо эти обязанности будут возложены на муниципального коммунальщика.

Все бы ничего, вот только вчера в доме случился потоп, кадры которого прислала КП-Челябинск Марина Исламова, собственница одного из помещений. Судя по видео и фотографиям, вода уничтожила ремонт одной из квартир, а окно на первом этаже и вовсе заледенело.

В администрации Чебаркуля рассказали, что последствия потопа оперативно устранили.

— Один из жильцов топил соседей снизу, — рассказала начальник отдела по связям с общественностью и СМИ администрации Чебаркуля Екатерина Тимофеева. — На место приехали аварийные службы, получили доступ в помещение и устранили потоп.

Напомним, жильцы общежития по адресу Электростальская, 7 уже боятся за свою жизнь, их дом даже визуально нагоняет страх. Подъезд и подвал без дверей, фундамент осыпается, проводка сожжена, потолок и пол в дырах. Несколько лет назад здесь рухнул лестничный пролет. Когда были дожди, дом топило с первого по пятый этаж, а этой зимой все вымерзло настолько, что превратилось в ледяную пещеру.

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