Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 28 февраля 2021: матч «Трактора» в Магнитогорске и тестирование в ТРК

Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Кирилл САДЫКОВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным на утро 28 февраля, в регионе зафиксировано 51 952 случая COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 201 человека, школьников среди которых не оказалось. При этом выздоровел 221 пациент, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 44 479 южноуральцев. Еще 5 387 заболевших остаются под наблюдением специалистов.

Инфографика: коронавирус74.рф

За прошедшие сутки не обошлось и без летальных исходов. Умерли 11 человек, у которых был диагностирован коронавирус. 6 из них скончались непосредственно от ковида, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

27 февраля в Магнитогорске прошел матч между «Металлургом и «Трактором», в овертайме которого челябинцы вырвали победу со счетом 3:2. Это была завершающая игра регулярного чемпионата КХЛ, дальше будет плей-офф. Поскольку в регионе все еще действуют ограничения, связанные с коронавирусом, матч проходил не при полных трибунах. Заполнять площадки во время массовых мероприятий можно лишь на 75%.

28 февраля в ТРК можно сдать тест на коронавирус. Тестирование запланировано в торговых центрах Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, Карталов, Миасса, Пласта, Сатки и Южноуральска. С полным списком мест, где будет проходить тестирование, можно ознакомиться в нашем материале.

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