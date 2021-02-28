Занимаются фитнесом и моют полы: кошки-тиктокеры из Челябинска стали героями шоу на Первом канале

Хозяйка ведет блог от лица своих котиков с 2017 года. Фото: instagram.com/tyson_and_shelley

Пара шотландцев из Челябинска Тайсон и Шелли стали звездами Тиктока. Славу котейкам принес ролик «Фитнес-тренировка», где они в повязках на голове и в гетрах занимаются аэробикой. Забавный ролик набрал 267 тысяч просмотров. Благодаря нему хвостатую парочку пригласили на Первый канал, в шоу «Видели видео». Съемки прошли еще в декабре, а эфир с участием Тайсона и Шелли вышел сегодня, 28 февраля.

По словам хозяйки пушистых тиктокеров Виолетты Плотниковой, у питомцев это было первое большое путешествие. Перелет они перенесли непросто, волновались. А в остальном — любопытство побеждало страх.

— Было очень незабываемо, мы были переполнены положительными эмоциями. Все прошло здорово, мы рады, что нам выпал такой шанс съездить на эту забавную телепередачу, — рассказала КП-Челябинск Виолетта.

Блог от лица своих питомцев девушка ведет с 2017 года. Она часто снимала животных на телефон. А когда фото и видео заполнили память, решила завести кошкам страницу, чтобы там хранить файлы.

— Мы сразу же нашли друзей, стали подписываться другие котики и люди, находящие интерес в этом, — говорит Виолетта.

Страницы Тайсона и Шелли в Инстаграме и Тиктоке набирают популярность: сейчас у них более 800 и более 6000 подписчиков соответственно. Ролики у котеек выходят на разную тему: от беззаботных кошачьих будней до тусовок и любовных драм.

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