В Челябинской области покончил с собой директор школы

В 2019 году Вячеслава Бородина наградила Лидия Скобликова. Фото: 1златшкола.рф

В Златоусте покончил с собой 46-летний директор школы № 1 Вячеслав Бородин. Как рассказали журналисту КП-Челябинск, накануне около 16:00 тело мужчины обнаружили дома родственники.

— Обстоятельства устанавливаем, рассматриваем все возможные версии, в том числе профессиональную деятельность и личную жизнь, — прокомментировал руководитель следственного отдела СК по Златоусту Юрий Кадиков.

В СМИ появилась информация о том, что Вячеслав Бородин оставил предсмертную записку, но в СК это обстоятельство пока не комментируют.

Вячеслав Бородин преподавал физкультуру. У него осталось четверо детей, трое из которых несовершеннолетние.

Получить комментарий школы не удалось — в образовательном учреждении не берут трубку.

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