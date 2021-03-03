«Не верю, что были поборы»: что говорят о покончившем с собой директоре школы в Челябинской области

Вячеслав Бородин преподавал физкультуру. Фото: 1златшкола.рф

Администрация Златоуста окажет посильную помощь семье директора школы № 1 Вячеслава Бородина, которого не стало накануне. У педагога осталось четверо детей: старшему 20 лет, один школьник и двое близнецов 6 лет.

— Город понес большую утрату. Все в шоке. Вчера нас просто выбило из колеи. Вячеслава Алексеевича уважали родители, он много сделал для системы образования города и для самой школы, которая несколько лет назад досталась ему в плохом состоянии, — прокомментировали КП-Челябинск советник главы Златоуста Алексей Коновалов.

В администрации города заверили, что Бородин характеризуется исключительно с хорошей стороны. Между тем, в СМИ появилась информация, что в последнее время в школу зачастили с проверками по жалобам на поборы.

— Жалоб на поборы в школе №1 к нам не поступало, — ответил Алексей Коновалов.

— О ситуации узнал только из поста. Лично я не верю, что по его инициативе были поборы или финансовые махинации, — рассказал КП-Челябинск бывший ученик Вячеслава Бородина Евгений. — Как педагог — очень хороший, он преподавал физкультуру. В стороне не отстаивался, показывал все на личном примере, охотно мог поиграть в спортивные игры. Был патриотом своей страны. При случайных встречах на улице всегда интересовался, как складывается жизнь своих выпускников.

— У меня дочка учится в этой школе. Сказать могу про него только хорошее, — рассказала жительница Златоуста Елена. — Очень отзывчивый был, справедливый. Денег с родителей в приказном порядке не требовал, просил помочь школе, но на добровольной основе, как и во всех школах и детских садах нашего города. За время его работы директором школа преобразилась — огородили территорию забором. До этого на пришкольном участке среди деревьев сидели алкаши, детям было страшно идти в школу через сад. Разогнал всех собачников, которые выгуливали своих питомцев на стадионе школы. Активно боролся с воровством в школьных раздевалках и добился хороших результатов. Мне лично помогал в поисках пропавших в школе дорогих кроссовок дочери и нашел. На праздники собирал родителей в актовом зале и лично поздравлял нас всех. В общем, только хорошее могу сказать. Очень жаль, что его больше нет.

Между тем, в следственном комитете сообщили, что намерены проверить, связано ли случившееся с работой или личной жизнью.

Вячеславу Бородину было 46 лет. Его стаж работы составляет 23 года, по специальности — 17 лет. Он преподавал у школьников физкультуру.

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