Как зажечь на горе в мороз: стойкий характер и волю к победе продемонстрировали медиаперсоны Урала на Кубке СМИ 2021

В прошедшие выходные горнолыжный центр «Солнечная Долина» стал точкой притяжения медиаперсон. Журналисты, операторы и фотографы, PR-специалисты, редакторы, блогеры и армия болельщиков вопреки уральским морозам съехались из разных регионов страны, чтобы принять участие в Кубке СМИ Челябинской области.

Как известно, любая «тусовка» медийщиков — это мероприятие яркое, нестандартное, задорное и очень компанейское. Именно за такую атмосферу всегда ратовала бывший председатель Союза журналистов Челябинской области Ольга Давиденко, чье имя теперь носит Кубок. И благодаря усилиям организаторов это уникальное чувство с одной стороны — соревнований, а с другой — сплоченности удалось сохранить.

В 2021 году за награды Кубка на горе соревновались 12 команд. Большинство участников — журналисты, «пишущие» и «снимающие», опытные и молодые, причем не только из Челябинской области, но из Москвы, Свердловской и Тюменской областей, Башкортостана.

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Команды, принявшие участие в Кубке: сборная Союза журналистов Челябинской области, сборная Свердловского областного телевидения, Глобал ТВ (г. Южноуральск), сборная Хорошие новости, ГТРК «Южный урал», Медиахолдинг «Первый областной» (Челябинская область), сборная пресс-служб ЮУрГУ и ЧелГУ «Универ», Клуб пресс-служб Челябинской области, сборная СМИ и пресс-служб Копейска, сборная Башкортостана и Тюмени, Блогеры. Вне зачета выступила команда организаторов и партнеров, а в дисциплине «картинг» еще и 14-я команда — от журнала «Деловой квартал».

Боевой настрой на победу не смогла поколебать даже непредсказуемая уральская погода, которая преподнесла сюрприз в виде мороза в 25-27 градусов.

Чтобы размяться перед стартами, все участники и болельщики приняли участие в массовой зарядке от мастера спорта, спортсмена-блогера Владимира Иванова. Далее традиционно — официальное открытие с выступлением организаторов и высоких гостей. Гости мероприятия знали, что на открытие должна приехать первая леди Челябинской области Ирина Текслер, но многие сомневались, что ее планам не помешает погода. Но приехала, и не просто приехала, но и поддержала всех теплыми воодушевляющими словами.

— Очень рада присутствовать сегодня здесь, с вами. Я надеюсь, что Кубок СМИ станет в скором времени новой визитной карточкой Южного Урала, точкой притяжения представителей медиасферы всей России, — сказала Ирина Николаевна. — Здорово, что есть спортивный азарт, конкуренция, когда ты не просто катаешься, а хочешь показать пример, особенно своим детям”. И продемонстрировала свое утверждение, приняв участие в соревнованиях в составе команды организаторов и партнеров (вне зачета). И, кстати, показала достойный результат!

Также участников — коротко, чтобы не «заморозить», но по существу — приветствовали и.о. министра спорта региона Максим Соколов; председатель совета директоров ООО «Горнолыжный центр «Солнечная долина» Олег Сиротин; председатель Союза журналиста Челябинской области Светлана Зайцева; председатель Совета директоров группы компаний «Микар» Семен Мительман; представители организаций-партнеров.

— Наша главная цель — не просто дать журналистам отдохнуть, но и почувствовать спортивный азарт, отвлечься от тяжелой ежедневной работы и, конечно, показать всем наш прекрасный Южный Урал, великолепный горнолыжный курорт, — отметил Семен Мительман.

После душевных напутствий символический старт соревнованиям в духе мероприятия — скатившись первой с горы — дала дочь Ольги Давиденко, Любовь. Свою страсть к зимним видам спорта девушка переняла именно от мамы и особо отметила важность того, что любимое дело ее близкого человека живет и развивается.

А затем начались заезды: одиночные и массовые, аккуратные и профессионально-куражные, успешные и те, которые можно назвать «горнолыжной пробой пера». Наибольший интерес традиционно прикован к результатам командных соревнований.

Первое место заняла Сборная союза журналистов Челябинской области. Среди подарков от партнеров эта команда также получила сертификат на участие в следующих соревнованиях на Солнечной долине — Кубке Губернатора 20 марта. Будем болеть! «Серебро» досталось команде блогеров. Третье почетное место у гостей — сборной Башкортостана и Тюмени.

Не подкачали и многочисленные болельщики команд: невзирая на ветер и мороз, они поддерживали коллег и друзей на протяжении всех этапов состязаний. Лучшей командой поддержки признан медиахолдинг «Первый областной». За свои старания и стойкость они получили сертификаты на тюбинги. Кроме того, желающие болельщики смогли получить уроки катанию на горных лыжах или сноуборде.

Еще одно знаковое нововведение: награждение победителей соревнований не только в спортивных, но и креативных номинациях. Это ноу-хау с восторгом восприняли участники: творческое самовыражение у медийщиков буквально «в крови». Свои артистические способности, кстати, участники Кубка СМИ продемонстрировали и вечером, когда ярко «зажгли» на конкурсе «Песенный фристайл». Медийщики также могли посетить знаменитый водный комплекс «Бани мира» с теплым бассейном — в подарок от горнолыжного комплекса «Солнечная Долина».

И конечно, это мероприятие нельзя было бы назвать по-настоящему «медийным», если бы не было профильной для журналистов сферы деятельности — «а поговорить?». Поговорить было о чем, ведь названием форумной части Кубка была выбрана крайне актуальная тема — «Топим за Южный Урал — о продвижении гор и других достопримечательностей». Разговор получился содержательным, небанальным и дискуссионным.

Заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии (ранее — директор нацпарка «Таганай») Алексей Яковлев презентовал проект туристического маршрута «Великий Уральский путь» протяженностью более 5 тыс. км, который призван связать 14 особо охраняемых территорий Урала, от Оренбуржья до Республики Коми.

— В этом году планируем получить мастер-план проекта и предложить его инвесторам — надеемся, это поможет решить проблему, что на некоторых особо охраняемых территориях туризм развивается стихийно, с переменным успехом, — отметил он.

Говорили и о необходимости преобразования законодательства в сфере туризма; о том, как сделать Урал привлекательным не только для жителей соседних регионов, но и гостей со всех точек мира; как при этом не нанести урон уникальной природе нашего края.

Соорганизатором панельной дискуссии выступил Сбербанк: один из крупнейших международных финансовых институтов на протяжении последних лет вкладывает ресурсы в мероприятия по защите окружающей среды, развитие внутреннего туризма, продвижение регионов.

— Мы поддерживаем Кубок СМИ не в первый раз. Значение этого мероприятия для медиасферы трудно переоценить. Общение с коллегами, обмен опытом, мастер-классы и дискуссии на острые темы — все это напрямую влияет на компетенции журналистов. А это значит, влияет и на нашу работу, потому что от профессионализма сотрудников СМИ зависит доступность и качество информации, которая важна для любого бизнеса. Рад, что у журналистов есть возможность и желание развиваться, — подчеркнул управляющий Челябинским отделением ПАО Сбербанк Денис Чугунов.

Помимо выступления спикеров и обсуждений на форуме также провели викторину, участники которой угадывали сервисы, входящие в экосистему «Сбера», и получали экоподарки. Например, основному победителю достался рюкзак из переработанного пластика.

На Кубке СМИ были награждены победители регионального конкурса профессионального мастерства журналистов в память об Ольге Давиденко. Ими стали: в номинации «Печатные СМИ» Наталья Черепанова, «Магнитогорский рабочий», за материал «Мама на время»; в номинации «Электронные СМИ (ТВ, радио, Интернет)» Игорь Болонин, «Вести — Южный Урал», за цикл сюжетов про национальные парки Челябинской области; в номинации «Работа фотографов и операторов» оператор «Аргаяш медиа» Гузялия Гумарова за фильм «125 лет Аргаяшу».

Кроме того, медиаобщественность узнала имена победителей конкурса профессионального мастерства PR-специалистов Челябинской области #PRЕМИЯ2020 имени Ольги Давиденко по результатам основного экспертного голосования. Лучшими PR-проектами года стали «Стена Памяти» компании «Интерсвязь» и «Золотые молнии — большим героям малой энергетики» Ассоциации малой энергетики. В номинации «Лучший внутрикорпоративный проект года» приз завоевал Челябинский государственный университет — «Использование новых соцмедиа в продвижении университета». Лучшим корпоративным СМИ признан информационный бюллетень «Новая энергия» компании «Уралэнергосбыт».

Победители обоих конкурсов получили премии от группы компаний «Микар»: председатель Совета директоров Семен Мительман на протяжении трех лет лично поздравляет представителей СМИ с их профессиональными успехами.

И вся эта значимая, насыщенная, яркая программа уместилась всего в два дня! Вот уж действительно: журналисты и медийщики не только «акулы пера», но и повелители времени!

СПРАВКА КП

Организаторы благодарят партнеров Кубка, которые внесли вклад в проведение мероприятия на высоком уровне. Это челябинское отделение ПАО «Сбербанк», Русская медная компания, Жилой комплекс «Город L-Town», страховая компания «ВСК» (страхование всех участников форума), Финансовая компания «БКС Мир Инвестиций». С фуршетом и подарками для победителей поддержку оказали Агрофирма и Центр пищевой индустрии «Ариант», группа компаний «Мавт», Озерский спиртоводочный завод, сеть стоматологических клиник «Белый Кит», клиника «Источник», кофейня Surf Coffee Челябинск, фитнес-центр «Му сlub», магазин экстремальных видов спорта STREETLAB.

За информационную поддержку благодарность, конечно, медиахолдингу «Комсомольская правда»! Победители также получили в подарок книги от издательства «Комсомольская правда».

История, традиции Кубка СМИ — на кубоксми.рф.