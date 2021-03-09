«Дочь не знает, что мама умерла»: муж женщины, погибшей в Сочи, рассказал, как семья справляется с бедой

Многодетная мама скончалась в больнице. Фото: Александр ГЛУЗ

Житель Нязепетровска Ринат Галлиахметов готов в любой момент отправиться в Сочи, где находится его восьмилетняя дочь. Девочка потеряла маму 6 марта, но еще даже знает об этом. Она лично вызвала маме скорую, когда ей стало плохо. Врачи приехали, поставили укол и увезли пациентку. О том, что в больнице сердце мамы перестало биться, девочке не говорят. Она одна за тысячи километров от дома. И добраться до нее папе и старшему брату очень непросто.

— Я недавно с ней разговаривал по Ватсапу. Сказал, мы с Ильдаром (старшим братом. — Прим. авт.) скоро приедем и заберем тебя. Жди, завтра или послезавтра, чтобы она надеялась. Она спросила: «А мы что, поедем без мамы?». Я ответил: «Маме придется еще полежать [в больнице]». Домой приедет, здесь ей будет легче это принять. Там она одна, для нее это будет удар, — рассуждает Ринат.

Семья из Нязепетровска. Это город в 219 км от Челябинска, с населением в 11 тысяч человек. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Его 42-летняя супруга поехала с дочкой-инвалидом в Сочи в санаторий. После отдыха девочке должны были сделать операцию. Но все оборвалось в одночасье: у женщины обострился диабет. Дочка позвонила отцу и рассказала, что к маме приехали медики. А через час мужчине уже перезвонил полицейский и сообщил о трагедии.

По подсчетам Рината, нужно около 120 тысяч на транспортировку тела, а также билеты ему и сыну Ильдару. Потому что в свидетельство о рождении дочки Ринат не вписан, отдать ему девочку не могут, Ильдар — ее ближайший совершеннолетний родственник.

— У меня дочка родилась в Сатке. Потом ребенка сразу после рождения отправили в Челябинск, на удаление спинномозговой грыжи. Считай, она родилась, так и отцовство и не делали. Никогда не думали, что с такими случаями столкнемся, — говорит Ринат, тяжело вздыхая. По голосу слышно, что ему непросто говорить.

Родительский комитет школы, где учится девочка, организовал сбор средств, пока удалось собрать 20 тысяч. Деньги уже передали семье.

ОФИЦИАЛЬНО

Власти помогут доставить ребенка и тело ее мамы в родной город

— Как только стало известно о проблеме, губернатор Алексей Текслер поручил включиться и помочь семье, — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. — Сейчас план действий такой. Опеку оформим на старшего совершеннолетнего брата девочки. Опека Нязепетровска уже все необходимые документы оформила. Ждем справку о смерти, после этого ребенок юридически будет нуждаться в установлении опеки. Органы опеки, Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае подключились. Все быстро оформят. Сегодня-завтра папа и брат поедут за ребенком. Ей очень важно как можно быстрее оказаться в семье. Сейчас жду информации от авиа компаний о том как привезти тело матери в Челябинск.

По словам Евгении Майоровой, Министерство социальный отношений готовы оказать материальную помощь семье.

— Как чувствует себя девочка... Я не знаю как ответить на этот вопрос. Она в безопасности, ей оказывается помощь специалистов. Это самая настоящая беда, и психологически ей сейчас тяжело... Я связалась с тетей и папой. Конечно, это горе. Соболезнования семье и сил пережить, — заключила омбудсмен.

Обновлено 9 марта, в 16:56.

— Перевоз тела погибшей женщины будет стоить примерно 23 000 рублей. Главное получить все документы о смерти (вопрос пока в этом), обратиться в ритуальное агентство (они знают, как оформлять) оплатить и авиа компания примет. Здесь уже довезем до Нязепетровска, — добавила Майорова.

В Министерстве социальных отношений добавили, что при необходимости с семьей будет работать психолог.

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